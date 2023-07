Possible noyade à Saint-Anselme: les recherches reprennent sobrement

La puissance du courant de la rivière Etchemin à Saint-Anselme, dans Chaudière-Appalaches, empêche les secours d’envoyer des plongeurs ou des embarcations pour retrouver le jeune Ukrainien porté disparu depuis mercredi soir.

Après une pause jeudi soir, les recherches reprendront donc sobrement vendredi matin.

Les secouristes se contenteront d’arpenter la berge de long en large dans l’espoir d’apercevoir Sumit Shyder, le ressortissant étranger qui aurait été emporté par les eaux.

«Ça reste trop dangereux d’envoyer des plongeurs à cause du remous et des courants. Pour l’instant, on va devoir s’en contenter, malheureusement», indique Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Rappelons que le jeune homme de 21 ans se serait rendu aux Chutes-Rouillard pour se baigner vers 19h, mercredi, selon sa famille.

C’est son frère qui s’est rendu compte de sa disparition vers 22h, quand il est allé le rejoindre et qu’il n’a retrouvé que ses vêtements et son vélo.

Pour l’heure, la thèse accidentelle demeure celle privilégiée par les autorités. Des analyses devront cependant être effectuées sur la dépouille si elle est retrouvée, précise M. Beaulieu.