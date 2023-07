Poste frontalier de Stanstead: moins de trafic vers les États-Unis

À la même date l’année passée, le poste frontalier de Stanstead, menant aux États-Unis, était plein alors que cette année, quelques véhicules seulement l’empruntent.

Selon un employé, ce sera lundi qu’il y aura un plus grand achalandage sur les lignes.

Les vacanciers préfèrent partir plus tard, et moins longtemps. Ce qui expliquerait cette tendance: le mauvais temps et la hausse du coût de la vie.

Du côté du tourisme en région, il se porte mieux que jamais. L'année 2023 bat un record des cinq dernières années pour le taux d'occupation des hébergements touristiques en hiver et au printemps.

Les hôtels, les gîtes et les «bed & breakfast» ont la cote.

«Nous n'avons pas encore récolté nos données estivales, on attend la fin des vacances de la construction pour tout comptabiliser. On se doute que ce seront de bons chiffres», a expliqué la Directrice Représentation et communications de Tourisme Cantons-de-l’Est, Lysandre Michaud-Verreault.

Les entreprises ressentent un engouement de la part des touristes pour visiter la région. Location Tourisme Estrie offre 84 chalets à louer à Magog et Orford et l'entreprise affiche complet depuis plusieurs mois déjà.

«On est débordés dans le bon sens du terme! Ça fait changement de la pandémie, les gens réservent près de six à 12 mois à l'avance, alors c'est une très bonne nouvelle pour nous», a mentionné le président de Location Tourisme Estrie, Benoît Montbleu.

Les vacances de la construction sont déterminantes pour l'état du tourisme en Estrie. Tous misent sur la présence des touristes québécois, et même américains, pour visiter la région et encourager le tourisme local.