Sa persévérance lui permet de récupérer les 569$ payés pour son Tero jamais livré

Entreprendre une démarche de rétrofacturation auprès d’une institution financière pour se faire rembourser un achat jamais livré, c’est un réel parcours du combattant, a découvert une cliente de Tero qui attendait en vain son composteur de cuisine depuis 2019.

«Je suis criminologue et habituée aux textes de lois depuis 35 ans, mais Monsieur et Madame Tout-le-Monde, et même mon conjoint quand je lui racontais mes démarches, il m’a dit qu’il aurait baissé les bras», confie Nancy Breton.

La dame avait acheté son Tero sur Kickstarter en novembre 2019, au premier jour de la campagne de sociofinancement de la jeune entreprise, qui a déclaré faillite en mai dernier. C’était sa première expérience du genre, elle savait qu’elle courait un certain risque, mais les entrepreneures lui inspiraient confiance.

«J’ai pensé que leur appareil était magnifique, les filles étaient passionnées et j’ai eu envie d’aider deux jeunes qui sortaient de l’université avec un beau projet», affirme-t-elle.

Le modèle noir jamais livré

Mme Breton a payé le prix de lancement de 400$, sachant qu’il faudrait au moins 18 mois avant de recevoir un appareil. Mais l’échéance a été continuellement repoussée pour ceux qui, comme elle, avaient fini par choisir une version en noir ou un modèle intelligent.

En avril 2021, Tero lui avait facturé les frais de livraison pour son appareil, qui devait finalement lui être fourni deux mois plus tard. Mme Breton avait aussi payé pour des filtres, un total de 169$. Mais rien n’a été livré.

Quelques semaines avant la faillite, une communication avait été envoyée par Tero, pour annoncer que tout serait envoyé en juin ou juillet 2023.

«Quand j’ai entendu la faillite, j’étais sûre d’avoir perdu 569$», raconte Nancy Breton.

Dans ses premières démarches pour obtenir remboursement auprès de Canadian Tire Bank Mastercard, on lui a fait valoir que les délais étaient échus, mais en entendant l’histoire, on a accepté d’ouvrir une enquête.

Tenace

Mme Breton a mis toutes les chances de son côté en appelant l’Office de protection du consommateur (OPC) pour bien mener sa démarche de rétrofacturation. Il lui a fallu officialiser la résolution de contrat, attendre 15 jours avant de rédiger une lettre à sa banque pour demander un remboursement en vertu des articles précis de la Loi sur la protection du consommateur, puis se rendre au bureau de poste pour envoyer le tout par courrier recommandé.

«C’est bien, il y a des lois, mais il y a peut-être 10% de la population qui ne sera pas rebutée par les démarches», réfléchit Mme Breton après coup.

La semaine dernière, quelques jours après l’envoi de sa lettre, la banque lui a confirmé le remboursement complet.

Mme Breton espère pouvoir aider d’autres victimes de la faillite de Tero à obtenir un remboursement. Le temps est compté puisque les gens ont un maximum de 30 jours après la date de livraison annoncée par le marchand pour réclamer l’annulation de leur contrat, étape préliminaire à la rétrofacturation.

«Sur la page Facebook, y a du monde qui dit d’oublier ça parce qu’on a pris un risque et qu’on doit avaler la pilule. Mais non! Ça fonctionne: j’ai été remboursée», plaide Mme Breton.

Comment présenter une demande de rétrofacturation?

Au Québec, un consommateur qui a commandé en ligne un produit qu’il n’a jamais reçu et qui a payé par carte de crédit peut se faire rembourser par la compagnie émettrice de la carte s’il suit la bonne démarche et respecte les délais.

Même si l’entreprise où la commande a été passée fait faillite, la démarche est possible.

Voici les étapes à suivre:

- Le consommateur a 30 jours suivant la date de livraison convenue par le commerçant pour demander l’annulation de son contrat et invoquer le motif. Il faut donc écrire un courriel à l’entreprise, qui a 15 jours pour exécuter la demande.

- Si le commerçant ne rembourse pas, on demande rétrofacturation à l’institution émettrice de la carte de crédit avec laquelle on a payé son achat.

- Dans le courrier recommandé à cette institution, qui peut être établie hors Québec, il faut être très précis: nom, numéro de carte de crédit, date du contrat, montant payé, description de l’achat, motif de la résolution (annulation) de contrat.

- Il faut ensuite préciser les articles de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en vertu desquels on demande rétrofacturation et citer les passages pertinents (54.9 à 54.16).

- La démarche et un modèle de lettre sont présentés sur le site web de l’OPC: https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/achat/internet/annulation/