Salon Marcel Pelchat: une toute nouvelle boutique en ligne

Il est maintenant possible de magasiner en ligne au marcelpelchat.ca. Après plus d’un an de travail, le Salon Marcel Pelchat se lance officiellement sur Internet. Une boutique en ligne qui offre la possibilité d’avoir son profil client comme en salon, de prendre rendez-vous avec son coiffeur et de commander ses produits préférés pour les cheveux, la peau, la protection solaire, des accessoires et plus encore! Marcel Pelchat est une référence dans le domaine de la beauté depuis 45 ans au Québec. La même expérience haut de gamme et professionnelle en salon se poursuit maintenant en ligne.