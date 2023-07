Un autre changement de nom pour l’équipe de football de Washington?

Les Commanders de Washington sont officiellement passés dans les mains de Josh Harris et de ses partenaires jeudi, et déjà, plusieurs idées sont sur la table, dont un possible changement de nom.

De 1933 à 2019, l’équipe de la NFL était connue comme les Redskins, un nom très controversé et jugé offensant qui a finalement été abandonné en raison de la pression des commanditaires. C’est en 2022 qu’ils sont devenus les Commanders.

Les nouveaux propriétaires n’auraient pas exclu de changer de nouveau l’identité du club. Cela permettrait de se détacher complètement de l’ère Dan Snyder marquée par des allégations d’inconduite sexuelle et d’atmosphère de travail toxique,

«Nous passerons l’année à comprendre ce que nous avons en place ici, et je suis sûr qu’on y viendra. Les Commanders, le nom de l’équipe, viendra éventuellement. Mais en ce moment, nous avons assez de travail pour nous tenir occupés», a indiqué au «Washington Post» l’un des grands investisseurs du groupe de Harris, l’ancien basketteur Magic Johnson.

Rappelons que les Commanders ont été vendus pour la somme de 6,05 milliards $, un record pour une franchise sportive américaine. Snyder était à la tête de l’équipe depuis 24 saisons.