GUILLEMETTE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé M. Gilles Guillemette, époux de feu Françoise Lavoie, fils de feu M. Georges Guillemette et de feu dame Marie-Blanche Morel. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses trois enfants : Joane, Carol (Carole Lessard) et Nancy (Serge Bourgeois); ses petits-enfants : Audrai Anne (Pierre Olivier Maltais), Marc Olivier (Yesi), Rosalie (Alexandre Bourassa), Maxime (Tracy Hanuseac), Catherine (Olivier Laroche) et Camille; ses arrière- petits-enfants : Léonard et Florent; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Noël (feu Rita Verreault), feu Noëlla (feu Normand Gagné), feu Marcel (Lauretta Fortin), feu Roger (feu Gisèle Racine), Aline, feu Georgette (feu Jean-Guy Tremblay), feu Jacqueline (feu François Huet), feu Denise (feu Magella Gauthier), Louise (feu Roger Asselin), Claudette (feu Raymond Diamond) et feu Jean-Yves (feu Monique Guérin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier l'ensemble du personnel soignant œuvrant aux départements d'hémodialyse et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385.Les condoléances auront lieu de 13h à 14h. Suivra après la cérémonie, une mise en terre au cimetière de l'église et une réception au sous-sol de celle-ci.