GOULET LAFLAMME, Liliane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2023, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Liliane Laflamme, épouse de feu monsieur Benoit Goulet. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Laflamme et de feu madame Marie-Laure Létourneau. Elle demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à la salle dujour des funérailles, de 13h à 14h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille : Lise Goulet (Bruno Grégoire), ses petits-enfants : Katie Boutin (Pierre Dufour), Maxime Boutin (Pamela Langevin Guay) et Claudia; ses arrière-petits-enfants : Sophia, Jackson et Rosélie à venir. Elle était la sœur de : feu Marie-Rose (feu Roland Lemieux), feu Alice (feu Eugène Goulet), feu Eva (feu Raoul Lemieux), feu Jeannette (Léandre Dion), feu Roland, Fernande (feu Jean-Paul Gonthier), Yolande (feu Lionel Dion), feu Lucia (Marcel Dion (Suzanne Dumais)) et feu Marcel (Lucienne Côté (Paul-Henri Bernard). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Goulet, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(es) et madame Yvette L. qu'elle considérait comme sa fille de cœur. Remerciement au personnel de la résidence le Royal de Saint-Anselme et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu- de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funéraires a été confiée à la