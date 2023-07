4 découvertes mémorables à faire sur la Côte-Nord

Avec une superficie de plus de 300 000 kilomètres carrés, la Côte-Nord est un vaste terrain de jeu pour des vacances cet été. Paysages grandioses, rencontres avec les communautés autochtones, découvertes gourmandes sont au cœur de votre périple dans cette grande région du Québec.

1. Une randonnée guidée unique

Station Uapishka / Courtoisie

Connaissez-vous les monts Uapishka, aussi appelés les monts Groulx? Avec plus d’une trentaine de sommets au-delà des 1000 mètres répartis sur 5000 kilomètres carrés, il est dorénavant possible de partir dans une aventure en randonnée accompagnée au cœur de la forêt boréale de manière sécuritaire grâce à Aventure Uapishka. L’expédition inclut 5 formations hyper intéressantes et pertinentes telles que comment développer son autonomie, l’orientation carte et boussole, un programme d’entraînement et un guide d’alimentation en plein air pour être fin prêt pour cette grande aventure plein air.

2. Un burger décadent

ORives Pub / Courtoisie

Situé au bord de l’eau à Portneuf-sur-Mer, le O’Rivs Pub promet de vous remplir la panse avec son concept «pub de pêcheurs». On s’y rend surtout pour goûter au fameux «smash burger», fait de trois boulettes de viande au wapiti et bœuf haché, fromage cheddar, oignons frits, tout ça sur un pain brioché. Un succès garanti, peu importe votre appétit. On retrouve aussi sur le menu poutines, fish and chips, guédilles aux saveurs de la Côte-Nord et entrées à partager.

Info: 1 chemin de la Marina, Portneuf-sur-Mer

3. Trouver chaussure à vos pieds

À Uashat, au cœur de la ville de Sept-Îles, rencontrez les créatrices qui vous aideront à trouver chaussure à vos pieds. L’Économusée de Maskisin (des mocassinières) vous invite dans cette vitrine sur l’artisanat ancestral de cette communauté autochtone. Vous y trouverez des bottes, souliers, mocassins et une foule d’autres objets traditionnels sur place. Dans cette boutique, on rend hommage au caribou, on favorise la réutilisation, le non-gaspillage et le retour aux communautés locales.

Info: 136, boulevard des Montagnais, Uashat

4. Dormir dans une yourte

Camping Portneuf-sur-Mer / Courtoisie

Avec une vue splendide sur le littoral de la rivière Portneuf, les yourtes du Camping Portneuf-sur-Mer promettent des nuits paisibles. Vous vous trouverez à quelques pas d’une magnifique plage et aurez accès à toutes les facilités du camping. Entourée d’une nature abondante, votre yourte comprend tout ce dont vous aurez besoin pour un séjour confortable. Vous pourrez même venir avec votre animal de compagnie préféré! À partir de 175$/nuit.