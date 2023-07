MERCIER, Jacques



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 5 juillet 2023, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Mercier, conjoint de madame Denise Maheux, fils de feu madame Jeanne Duclos et de feu monsieur Yves Mercier. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Denise et les enfants de cette dernière : Jean-François, Maxime, Yannick, Mélissa, il laisse dans le deuil sa sœur Michèle (feu José Arsenault); sa belle-sœur Carolle Ouellet (feu Jean Mercier) ainsi que ses neveux Éric (Myriam Vivas), Jean-François et sa nièce Marie-Claude et ses ami(e)s Danielle, Benoît, André, Gaston, Léo-Jacques, Richard et Yvon. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18h à 19h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr François Piuze, Martine Bérubé, infirmière et l'équipe de soins palliatifs, secteur Orléans - Beauport pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support ainsi que tous les intervenants impliqués lors des derniers mois de vie de Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer : cancer.ca