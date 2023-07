BLOUIN, Claire Paquet



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 28 juin 2023, à l'aube de ses 88 ans, est décédée madame Claire Paquet, épouse de monsieur Yvan Blouin, fille de feu madame Béatrice Boucher et de feu monsieur Edmond Paquet. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 28 juillet 2023, de 19 h à 21 h,de 10 h à 11 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en toute intimité.Outre son époux, monsieur Yvan Blouin, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Ghislain Bourbeau, Alain Walsh), feu Francois et Bernard (Sophie Couture); ses petits-enfants: Marie-Pier Bourbeau (Mathieu Hamel), Émilie Bourbeau (Pascal Vaillancourt), Charles Bourbeau (Charlotte Lecompte), Alexandra Blouin et Marianne Blouin (Thomas Marsolais-Leroux); ses arrière-petits-enfants: Juliette, Édouard, Gabriel, Maïka, Jade et la petite dernière: Megan; ses frères et soeurs: feu Robert (feu Aline Giroux), feu Edmond (feu Thérèse Brousseau), feu Monique (feu Henri Watters), feu Pierre-Paul (Diane Meunier), feu Fernand (Denise Durand), Denise scsl, feu Charlotte (feu Yves Watters), feu Lucile, Andrée (Benoît Jean), Louise et feu Michelle (Jean-Claude Vallières); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Colette Blouin (feu Charles Goubout), Pierre Blouin, Lise Blouin (Jacques Trépanier), Pierrette Giguère et Raymond Lavoie, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis (es). Nous tenons à remercier tout le personnel du Jules Verne, de l'Hôpital Laval, les intervenants du CLSC de la Haute-Ville, le personnel soignant de l'unité de soins palliatifs du Jeffrey Hale et tout particulièrement Nancy Kelly pour votre soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.