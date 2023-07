Belmont: la diva de Diane Dufresne

« Diane Dufresne, c’est l’audace, l’aplomb et le talent. C’est une artiste exceptionnelle et totale », estime Catherine Sénart. La comédienne campera la diva en Diane Dufresne dans le théâtre musical Belmont présenté à partir du 4 août prochain au Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny.

Catherine Sénart décrit Belmont comme une envolée théâtrale, un spectacle surprenant, atypique et plein de poésie ainsi qu’une immense lettre d’amour à Diane Dufresne.

À mille lieues du théâtre traditionnel, cette pièce allie un monde visuel singulier (maquillages et costumes flamboyants au rose dominant, décors rappelant la fête foraine du parc Belmont), le répertoire connu et moins connu de Diane Dufresne et différents univers renvoyant à différentes époques de la carrière de la chanteuse québécoise aujourd’hui âgée de 78 ans. S’y ajoutent des textes originaux signés Laurence Régnier.

« Il s’agit d’un super voyage qui va décoiffer », promet l’actrice qui n’a que de bons mots pour les créateurs du Théâtre de l’œil ouvert et du Théâtre advienne que pourra qui coproduisent ce spectacle. Particulièrement Simon Fréchette-Daoust, le directeur artistique, ainsi que l’idéatrice et metteure en scène Jade Bruneau, « une artiste exceptionnelle qui a fait une synthèse extrêmement intelligente de l’œuvre de Diane ».

« C’est une génération de jeunes qui n’ont pas froid aux yeux. Il est toujours très excitant de travailler avec des gens de toutes générations confondues, cela provoque des rencontres intéressantes », ajoute l’actrice de 53 ans qui était la nièce de la comédienne Louisette Dussault, décédée le 14 mars dernier à l’âge 82 ans.

La diva

Si Catherine Sénart personnifie la facette de la diva en Diane Dufresne, c’est que le monument de la chanson québécoise sera présenté sous cinq grands archétypes retrouvés dans ses chansons : La diva, La folle (Geneviève Alarie), La petite fille (Laur Fugère), L’amoureuse (Laetitia Isambert) et L’artiste (Catherine Allard). Le clown sera interprété par Pierre-Olivier Grondin.

La comédienne – que l’on a aimé détester dans la série O’ il y a quelques années – incarnera ce que veut dire être sous les feux de la rampe pour une artiste de la renommée de Diane Dufresne. Elle évoquera la responsabilité du geste artistique venant avec un tel statut.

« Diane Dufresne a osé des choses que personne n’avait jamais osées avant. Je suis convaincue que ce rôle va me transformer. C’est une grande révélation pour moi d’être en contact avec Diane Dufresne de cette façon », confie l’interprète qui reprendra son personnage de docteur dans la troisième saison de la série Les bracelets rouges.

La cerise sur le sundae ? Diane Dufresne elle-même ainsi que son amoureux Richard Langevin ont donné leur appui au projet Belmont. Plus que cela : après avoir vu une prémisse du spectacle, ce sont eux qui sont venus vers les créateurs pour leur dire que si « jamais ils souhaitaient en faire quelque chose », ils en seraient ravis.

« Si je l’avais devant moi, je lui dirais merci, ajoute la comédienne. Elle a vraiment ouvert la porte à l’expression dans tout ce qu’il y a d’excessif et d’intense. Elle s’est permis cela et, par la même occasion, à nous aussi. En tant que femme, dès qu’on dépasse un peu les limites, on se le fait dire. Elle a eu le courage de continuer. »

♦ Le théâtre musical Belmont sera présenté au Théâtre Alphonse--Desjardins de Repentigny tout le mois d’août, à partir du 4 août prochain. Billets et horaire : www.spectaclebelmont.com