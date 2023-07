SIROIS, Jean-Louis



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Sirois, époux de Denyse Vandal, fils de feu Paul-Étienne Sirois et de feu Rose-Alice Nepton. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auOutre son épouse Denyse, il laisse dans le deuil son fils Hugo Vandal-Sirois; ses sœurs et son frère : feu Céline, Nicole, Solange (feu Luc Mathieu), Monique, Robert, Claire et Johanne (Richard Lapierre); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Vandal : Gaston (Micheline Lamontagne), Muriel et Michel (Carole Gagné); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille de Jean-Louis Sirois tient à remercier l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour le respect et les services exceptionnels. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, au 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, site Web : www.michel-sarrazin.ca