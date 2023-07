GIROUX, Robert (Bob)



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 9 juillet 2023, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Robert (Bob) Giroux, époux de madame Andrée Côté, fils de feu madame Lucienne Paradis et de feu monsieur Eliodore Giroux. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Andrée Côté Giroux; ses belles-soeurs: Pierrette Côté et Denise Côté; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il était le frère de feu Rita Giroux (feu Roland Trudel); le beau-frère de: feu Pauline Côté (feu Rodolphe Tremblay), feu René Côté, feu Jean Côté (feu Bernadette Campeau), feu Lucien Côté (feu Cécile Corriveau). La famille tient à remercier le Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins apportés à Robert Giroux.