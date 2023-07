LAFLAMME VERMETTE, Agathe



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 19 juillet 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Agathe Vermette épouse de feu Roland Laflamme. Elle était la fille de feu Charles Vermette et de feu Desneiges Lemieux. Elle demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à la salle duLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Denise Fortier), Denis (Suzanne Lacasse), Suzanne (Raymond Nadeau), Jacques (Hélène Gosselin) et Lucie; ses petits-enfants : Mélinda, Karen et Cindy Laflamme, Vincent et Catherine Laflamme, Maxime, Mireille, Jérôme, Francis et Mathieu Nadeau, Audrey et Valérie Laflamme ainsi que leur conjoint(e) et ses 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Clément (feu Emilienne Breton), Julienne (feu Normand Lapointe), feu Adrien, feu Jean-Guy (feu Jeannine Gonthier), feu Marthe (Raynald Goulet), Gisèle (Normand Dion), feu Camille (Jeanne-Mance Gosselin) et Nicole (Gérald Vallières). De la famille Laflamme, elle était la belle-sœur de : feu Véronique (feu Gérard Aubin), feu Emilienne, feu Donatienne (feu Claude Lapointe), feu Thérèse (feu Robert Godbout). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à Marie et son équipe de la résidence Vivre en Harmonie de Saint-Raphaël et le personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse (CHSLD de la région de Bellechasse) 80, Boul. Bégin Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funéraires a été confiée à la