Fêtes de la Famille de Saint-Émile: une 28e édition qui comble chacun de bonheur

La 28e édition des Fêtes de la Famille de Saint-Émile est lancée au parc Réal-Cloutier, depuis vendredi, au grand plaisir des résidents de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles qui peuvent notamment assister gratuitement aux spectacles d’artistes connus dans le monde de la musique.

L’événement, qui devrait attirer des centaines de personnes encore cette année, propose une panoplie d’activités familiales, comme des jeux gonflables et des spectacles musicaux pas piqués des verts mettant en vedette Yelo Molo et The Lost Fingers, des groupes qui ont toujours un public fidèle, selon l’organisation.

Photo fournie par l’organisation des Fêtes de la Famille de Saint-Émile

«Il y a un réel engouement et les gens attendent la programmation à chaque année. À force de grossir, on commence même à voir beaucoup de clientèle de l’extérieur», souligne Charles Englehart, qui travaille à l’organisation des Fêtes depuis 14 ans.

Il se dit également très heureux de voir que la population est toujours au rendez-vous pour ce rassemblement annuel.

«Ça va être encore une fois une grosse édition cette année. Juste pour le spectacle hommage à Pink Floyd demain soir, notre section VIP est déjà pleine et il y a un engouement terrible», se réjouit-il.

Alors que le coût de la vie augmente sans cesse, assister gratuitement à des événements de la sorte semble de plus en plus difficile et c’est ce qui fait le succès de l’événement, selon M. Englehart.

Photo fournie par l’organisation des Fêtes de la Famille de Saint-Émile

«C’est gratuit depuis 2014, mais pour offrir des fêtes d’une telle qualité et que la population ne paye pas, ça prend beaucoup d’argent et beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent d’arrache-pied derrière tout ça et c’est ce qui en fait un succès chaque année», a-t-il conclu.