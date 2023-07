«Ghostlighting»: connaissez-vous cette nouvelle technique de manipulation?

Alors que le gaslighting est connu et décrié depuis plusieurs années et que le ghosting est devenu une pratique très répandue, en particulier chez les utilisateurs d’applications de rencontre, une combinaison de ces deux comportements commence à prendre de l’ampleur surtout chez les jeunes: le ghostlighting, rapporte le New York Post.

Le gaslighting, ou détournement cognitif, consiste à déformer de façon abusive une information pour faire en sorte que sa victime en vienne à douter de ses propres souvenirs, de sa perception ou même de sa santé mentale.

Le ghosting, pour sa part, est le fait de cesser complètement de répondre aux messages d’une personne dans le but de mettre fin à une relation.

Désormais, certaines personnes manipulatrices combinent ces deux techniques en mettant fin abruptement à une relation en coupant tout contact et en «disparaissant» virtuellement, pour «réapparaître» après quelque temps et faire comme si de rien n’était.

Souvent, la personne qui fait du «ghostlighting» va d’abord démontrer beaucoup d’affection et offrir plusieurs cadeaux à son partenaire, lui donnant l’impression que les deux vivent une belle histoire d’amour.

Lors de sa réapparition, le «ghostlighter» ne présentera aucune excuse pour sa disparition, ce qui peut causer de l’anxiété, de la dépression et de l’insécurité chez son partenaire. La victime de cette pratique peut même développer des problèmes de confiance et en venir à douter constamment d’elle-même.

«Ça fait que la victime se sent inadéquate», mentionne la coach de rencontre Cher Gopman. Cette dernière ajoute que la personne en vient parfois à remettre en question tout ce qu’elle a fait au cours de la relation.

Cette technique peut, dans les pires scénarios, avoir des répercussions sur des relations futures pour la personne qui en a été victime.