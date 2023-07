Grand Prix de Hongrie: Lance Stroll aurait certainement aimé faire mieux

Le Québécois Lance Stroll a connu une dure journée au boulot samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie puisqu’il s’élancera en 14e position pour la course de dimanche.

Le pilote d’Aston Martin a été éliminé dès la Q2. Il s’était pourtant démarqué la veille en réalisant le troisième meilleur chrono de la première séance d’essais libres.

«C'était frustrant de voir mon premier tour de Q2 supprimé à cause des limites de la piste au virage 12. Je poussais fort et il était difficile de savoir où se trouvait la ligne, car on ne pouvait pas la sentir», a-t-il expliqué au site web de son écurie.

Il a également souligné que le nouveau format des qualifications contient sa part de difficulté, mais qu'il se sent prêt à vivre avec cette nouvelle réalité.

«Le peloton est incroyablement serré et les marges sont minces entre toutes les équipes, alors demain [en parlant de dimanche] nous chercherons à tirer le meilleur de toutes les opportunités qui se présenteront à nous», a-t-il déclaré.

Stroll avait terminé au 14e échelon lors du dernier Grand Prix qui avait eu lieu le 9 juillet dernier à Silverstone en Grande-Bretagne.

Son coéquipier Fernando Alonso a quant à lui réalisé le huitième meilleur temps de la journée.