Kim Kardashian admet que sa relation avec Pete Davidson était prématurée

Kim Kardashian reconnaît qu'elle « s'est lancée » dans une relation avec Pete Davidson trop tôt après sa séparation d'avec son mari, Kanye West.

La vedette de la télé-réalité a demandé le divorce du rappeur, le père de ses quatre enfants, après presque sept ans de mariage en février 2021 et a commencé à sortir avec l'humoriste du Saturday Night Live quelques mois plus tard.

Dans l'épisode de jeudi de The Kardashians, elle a évoqué sa relation avec le comique, qui s'est terminée en août 2022, lors d'une conversation avec ses sœurs Kendall et Kylie Jenner. « J'ai enchaîné avec une autre relation (avec Pete Davidson) si vite, a-t-elle admis. Ça m'a permis de penser à autre chose, mais il ne faut pas fuir les choses. Il vaut mieux gérer. Guérir... Traiter, guérir et ensuite ressentir les choses. »

Dans le même épisode, la vedette de 42 ans est passée dans un garde-meubles le jour même où son divorce avec Kanye West a été finalisé, en novembre 2022. Considérant la fin de son mariage, elle a déclaré dans un confessionnal : « Je suis vraiment en paix avec ça. Il y a tellement de choses incroyables qui sont sorties de mon mariage et de mon divorce. Je ne retirerais jamais aucune des choses difficiles qui se sont produites ni aucun des moments difficiles. J'aime ma vie. Il est temps de faire quelque chose de différent. Mais les souvenirs... c'est triste. »

Triant des pièces de la ligne de vêtements Yeezy de Kanye, la fondatrice de SKIMS a qualifié son box dans le garde-meubles de « capsule temporelle des meilleurs moments » de leur mariage. « La réalité est que la vie est vraiment différente, et quand on sait qu'elle ne peut jamais revenir à ce qu'elle était, c'est ce qui craint et c'est ce qui est difficile, a-t-elle ajouté. Mais mes enfants auront de super souvenirs et tout ça sera le meilleur hommage pour eux. »