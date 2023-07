La LCF a-t-elle son propre Bill Belichick?

Le dernier match des Alouettes contre les Argonauts de Toronto m’a transporté 10 ans plus tôt. J’observais l’entraîneur-chef des Argos, Ryan Dinwiddie, et je me rappelais l’époque où, en 2013, on avait travaillé brièvement ensemble au sein du personnel d’instructeurs du club montréalais.

Comme entraîneur-chef, Dinwiddie est sérieux, à la limite stoïque sur les lignes de côté. Il devient tranquillement le Bill Belichick de la Ligue canadienne de football. Avec quelques championnats en moins que le légendaire entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre...

Getty Images via AFP

Au moment d’être entraîneur responsable du contrôle de la qualité à l’attaque pour les Alouettes, Dinwiddie ne dormait pas beaucoup. Pour l’avoir vu travailler, je vous dirais qu’il faisait pratiquement tout. Disons qu’il a appris à la dure, d’abord sous les ordres de l’Américain Dan Hawkins, qui n’a pas fait long feu à la barre des Alouettes.

À 42 ans, Dinwiddie est déjà un brillant entraîneur et je suis surpris qu’il n’ait jamais obtenu une opportunité dans la NFL dans un rôle comme celui de responsable des quarts-arrières. Pour le moment, les Argonauts continuent de profiter de son expertise. Dinwiddie a d’ailleurs remporté la Coupe Grey avec Toronto, l’an dernier, à sa première présence en finale comme entraîneur-chef.

Fatigue mentale

À propos du récent match contre les Alouettes, c’est quand même incroyable que les Argonauts aient pu gagner, tout en multipliant les pénalités contre eux.

Malgré la défaite, Montréal a bien fait. C’est probablement une fatigue mentale au quatrième quart qui a fini par coûter le match aux Alouettes. Sur le touché décisif, il y a d’ailleurs le demi défensif Kabion Ento qui a très mal paru. Ton travail se résume à deux choses au football quand la fatigue mentale s’installe: tu dois te concentrer sur ton assignation et sur ta technique. Ento a raté son coup contre David Ungerer III avec moins de deux minutes à écouler. C’est à croire qu’il anticipait une course du quart-arrière alors que ce n’était pas sa responsabilité d’empêcher un tel jeu.

Photo Martin Chevalier

Sur une note plus positive, j’admire énormément le travail de Tyrell Richards et celui de Marc-Antoine «Flash» Dequoy sur les unités spéciales. Avec sa vitesse, Dequoy est extraordinaire. Tant qu’il sera sur le terrain pour les Alouettes, je ne vois pas comment un adversaire pourra un jour atteindre la zone des buts sur un retour de botté.

Perdre pour apprendre

À la fin du match, l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, a parlé d’un besoin de perdre pour mieux gagner plus tard. De tels propos ne me choquent aucunement. C’est vrai que tu perds parfois pour apprendre. Ça a du sens dans le cas des Alouettes et de leurs trois derniers matchs. Ils ont reçu trois gros cours consécutifs, face aux Blue Bombers, aux Lions et aux Argonauts.

La présente semaine de relâche doit faire du bien, c’est un bon moment pour se ressourcer mentalement. Au retour, le temps sera toutefois venu d’avoir des résultats et on parle naturellement de victoires. Prochain match: le 30 juillet, à Montréal, contre les Stampeders de Calgary.

Propos recueillis par Benoît Rioux