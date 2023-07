La mangue dans tous ses états

Si vous vous rendez dans la province de Pinard el Rio, depuis La Havane, pour visiter le charmant village de Viñales, là où le temps semble s’être arrêté, vous traverserez nécessairement la petite province de Artemisa, une division administrative depuis 1991, à l’ouest de La Havane. Avec moins de 100 000 habitants, elle n’en est pas moins un maillon important qui consolide la chaîne alimentaire de la capitale havanaise. Car Artemisa a essentiellement une vocation agricole. Avec sa terre grasse de couleur rouge, on dit que tout y pousse, du riz au café, de la pomme de terre aux fruits les plus divers, en passant par le tabac et la canne à sucre. Il suffit d’y jeter quelques graines par terre pour que naisse une plantation, entend-on souvent.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

Une des activités agricoles importantes en ce moment, c’est la récolte des mangues. Ce fruit du manguier a été importé de l’Inde, aux siècles passés, et s’est répandu rapidement dans toute l’île. Riche en vitamines C, B9 et E, entre autres, ce fruit juteux, qui se conjugue en plusieurs variétés et formes — rondes, ovales ou demi-lunes — peut s’avérer fort utile dans le traitement du cancer de la prostate, du colon et du foie et pour combattre l’anémie. Mais c’est surtout pour son caractère festif qu’on le consomme. Car éplucher et couper une mangue, après huit ou neuf mois d’attente, est toujours une fête qui se renouvelle tous les ans, lorsque qu’arrive la saison où la mangue atteint sa pleine maturité, après les pluies de mai qui la font se gorger de jus. Car ici, on vit au rythme des saisons.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

On consomme la mangue de différentes façons. En croquant à pleines dents, après l’avoir épluchée, sans craindre de se « sucrer » les mains avec le jus qui dégoulinera de toutes parts, assis à l’ombre du manguier où elle vient tout juste d’être cueillie. Mais aussi en marmelade, en tranches, en jus et même séchée. Vous pouvez aussi préparer votre daiquiri, un des cocktails emblématiques de Cuba, avec du jus de mangue.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

J’ai visité trois fermes de préparation de la mangue, dans la province d’Artemisa, où l’on transforme la mangue en compote et en jus. Il s’agit d’une industrie qui fait appel à la fois à du travail manuel, pour la cueillette et la sélection des fruits, pour la coupe en larges tronçons et pour son emballage en sachets, et à une certaine forme de mécanisation pour la préparation des compotes et marmelades, à l’aide d’une machinerie ultra moderne en acier inoxydable. J’en ai ramené des photos éloquentes que je vous présente ici.

Une nouvelle bière cubaine

Photo tirée d'Instagram, Cerveza Parranda

Pour ceux qui visitent fréquemment Cuba, pour une raison ou une autre, les mots Cristal et Boucanero réfèrent aussitôt à des bières fort populaires et appréciées, surtout les jours de grande chaleur. La première, faite à base de malt, affiche 4,9% d’alcool, tandis que la seconde, plus obscure, au goût plus prononcé, est une bière forte, avec ses 5,4% d’alcool. Il existe également des versions plus fortes de l’une et de l’autre, la Bucanero Max, avec 6,5% d’alcool, et la Cristal Extra, avec 5,2% d’alcool.

Voici que Cuba lance, ces jours-ci, une nouvelle bière, la Parranda, qui « combine fraîcheur et tradition », selon la publicité. C’est la première bière cubaine qui est produite en partenariat avec une entreprise étrangère, dans la zone franche de Mariel, dans la province d’Artemisa. Avec ses 4,8% d’alcool, elle sera vendue en deux formats, 500 et 1500 ml, et en bouteilles de plastique. Adieu canettes d’aluminium, dont la majeure partie de la production est contrôlée par les États-Unis. Donc difficiles à trouver à Cuba en raison du blocus ignoble. Chose nouvelle à Cuba : les consommateurs pourront retourner les bouteilles dans des centres de recyclage où on leur remettra 0,10 en MLC pour chaque contenant.