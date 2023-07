Le wokisme, une vertu transformée en vice par la droite

On affuble de plus en plus souvent des individus ou des groupes du mot woke sans trop comprendre les torts qui leur sont reprochés.

L’expression tire son origine de luttes menées aux États-Unis contre la discrimination et était plutôt portée par des groupes progressistes épris de justice sociale. Le mot a été récupéré par une droite radicale qui l’utilise contre ceux qui contrarient leur dessein.

Le politologue français Clément Viktorovitch considère que le mot est devenu un concept fourre-tout, «un outil purement rhétorique, une arme de disqualification massive utilisée contre le discours de gauche».

Je vous avouerai que j’étais indifférent à l’usage fait du mot par les politiciens ou les analystes, car je voyais un raccourci facilement emprunté par des gens pour éviter des explications plus approfondies.

Les accusations de wokisme du premier ministre Legault à l’égard de Gabriel Nadeau-Dubois m’avaient d’ailleurs laissé de glace, convaincu que le premier ne savait pas de quoi il parlait.

L’usage excessif du mot woke et les déclarations de politiciens ou de groupes de réflexion étatsuniens m’ont toutefois éveillé à mieux cerner le concept.

Cultiver l’ignorance

Le gouverneur de la Floride et candidat aux primaires républicaines, Ron DeSantis, déclarait vouloir arrêter la culture woke.

Aujourd’hui, Moms for Liberty, groupe ultra conservateur créé en Floride durant la pandémie pour militer contre le port du masque par les enfants dans les écoles, dispose d’environ 500 antennes dans le pays pour stopper les wokes.

Plusieurs autres politiciens ou groupes de réflexion étatsuniens nourrissent la même ambition. Quand on y regarde de plus près, ils veulent sortir des écoles ou de l’espace public, entre autres, des sujets comme la diversité des orientations sexuelles, la discrimination raciale, les iniquités sociales, les changements de genre et l’avortement.

Comme dans le film Fahrenheit 451, il faudrait sortir des bibliothèques tous les livres qui vont à l’encontre de leur pensée et les brûler.

Malheureusement, il n’y a pas seulement la droite étatsunienne qui s’attaque au wokisme pour masquer les inégalités.

Nommer les problèmes

Cette mouvance étatsunienne n’a pas remonté chez nous et c’est tant mieux. Je rejoins mes collègues qui se méfient des politiciens ou des groupes militants qui voudraient nous culpabiliser en laissant croire que nous vivons les mêmes réalités que nos voisins du Sud.

Nous ne sommes toutefois pas à l’abri des influences étatsuniennes, d’où l’intérêt de sortir d’un concept fourre-tout pour nommer correctement les problématiques auxquelles nous sommes confrontés et s’y attaquer spécifiquement.

Plusieurs voient dans le wokisme une limitation à la liberté d’expression et une incitation au «politically correct». Je comprends surtout que des professeurs et des acteurs de la scène publique se sont eux-mêmes limités au lieu de mener le combat pour la circulation libre des idées.

Chose certaine, il ne faut pas que les accusations de wokisme servent d’excuse pour ne pas s’attaquer aux iniquités sociales.