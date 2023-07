Les hommes sont tous des violeurs?

Je ne sais pas vous, mais moi, dès qu’un livre qui critique le wokisme sort, je m’empresse de l’acheter.

Surtout s’il est drôle.

Quand j’ai su que l’écrivain français Frédéric Beigbeder venait de publier un essai sur les relations hommes-femmes à l’époque de #MeToo, je me suis rué vers la librairie la plus proche.

Pour voir ce qu’il avait à dire sur l’ennemi public numéro un des petits lapins: le mâle hétérosexuel de plus de 50 ans.

Aussi connu sous le nom de «mononcle».

Jeter le bébé avec l’eau du bain

Pour ceux qui ne connaissent pas Beigbeder, disons que c’est un joyeux fêtard.

En fait, C’ÉTAIT un joyeux fêtard, car maintenant, le Casanova du 6e arrondissement a quitté Paris pour s’installer à la campagne et regarder ses carottes pousser.

Mais avant, l’homme s’envoyait en l’air avec tout ce qui portait jupon.

Il buvait, sniffait, cruisait et couchait. Dans l’ordre et le désordre.

Surtout si la fille avait entre 18 et 25 ans.

Dans son dernier livre, Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, l’auteur du roman culte 99 Francs déplore le fait que dans le domaine des relations homme-femme, on ait jeté le bébé avec l’eau du bain.

Bien sûr qu’il faut combattre les prédateurs! Bien sûr qu’il faut dénoncer les mononcles aux mains baladeuses, ça tombe sous le sens!

Mais faut-il aller jusqu’à transformer la séduction en délit? Et confondre «drague lourde» et «agression sexuelle»?

La première partie du livre de Beigbeder m’a fait sourire. J’ai trouvé sa charge contre le puritanisme ambiant rafraîchissante.

Mais la seconde m’a fait grincer des dents.

Je le lisais, et me disais: «Avec des amis comme Frédéric Beigbeder, les mâles hétérosexuels n’ont pas besoin d’ennemis! Le gars nous fait tous passer pour des violeurs en puissance.»

Tous des chacals?

Voici quelques extraits du livre:

«Ne croyez pas que les hétérosexuels pensent à autre chose qu’au sexe; on fait juste semblant. Si je réalisais mon désir, je serais tout le temps tout nu dans la rue en train de me frotter sur des inconnues comme un caniche.»

«On est tous des chacals. Le chacal ne lâche jamais sa proie avant de l’avoir mangée. Le chacal a tout le temps faim. Le chacal attend toute la nuit s’il le faut.»

«L’homme est une machine à baiser. Un criminel potentiel. [...] S’il n’y avait rien pour nous limiter, on se ferait sucer toute la journée par des femmes. [...] Quand on ne vous touche pas, c’est uniquement parce que la loi l’interdit.»

«C’est la peur de la prison qui empêche les hommes d’agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. C’est un miracle quotidien que tant de femmes ne soient pas victimes d’agression sexuelle.»

Euh...

Vraiment?

Je suis un hétérosexuel en bon état de marche qui a encore de la mine dans le crayon malgré ses cheveux gris.

Et je ne crois pas que c’est la peur de la prison qui m’empêche de violer toutes les femmes que je croise. Et de «grainer» dans les bars.

L’être humain est un animal, mais certains sont plus bêtes que d’autres, faut croire...

UN MÉTIER À HAUT RISQUE

Qui aurait dit un jour que «signaleur» serait un métier dangereux? C’est pourtant le cas.

Dans un monde où les gens ont de moins en moins de patience et sont de plus en plus sur les nerfs, demander aux automobilistes de s’immobiliser pendant quelques instants, le temps de laisser passer un camion de la construction, est risqué.

Les agressions subies par les signaleurs en disent long sur notre époque. Rouler vite est maintenant perçu comme un droit fondamental, et toute interruption du trafic, comme une attaque du système contre l’individu!

Respirons par le nez, bon Dieu!

TANNÉE DE RÉCHAUFFER LE BANC

Ainsi, la députée caquiste Joëlle Boutin a décidé de démissionner parce qu’elle est déçue de ne pas avoir été nommée ministre.

Son «règne» n’aura duré que neuf mois, c’est tout.

Il faudra maintenant organiser une élection partielle dans Jean-Talon au coût de 585 000$.

Et moi qui pensais qu’on se lançait en politique pour servir l’État...

Cela dit, on peut comprendre les frustrations de madame Boutin. Ne pas être nommée ministre est une chose. Mais voir que le PM t’écarte au profit d’Éric Caire doit être insultant!

Tu dois te dire: «Mais pourquoi le chef persiste à envoyer ce pee-wee sur la glace alors qu’il patine sur la bottine?»

«OUVRIR LES VANNES»

Le Mouvement Desjardins veut qu’Ottawa «ouvre les vannes» de l’immigration pour contrebalancer le vieillissement de la population.

Et ces centaines de milliers de nouveaux arrivants, on va les loger où? Dans quelles écoles enverra-t-on leurs enfants? Et que dire du système de santé, qui a déjà de la difficulté à répondre à la demande?

On croit que l’immigration va résoudre tous nos problèmes. Or, «ouvrir les vannes» de l’immigration risque au contraire de les accentuer.