LNH: Erik Karlsson sur son départ ?

Ce n'est pas un secret. Le défenseur suédois Erik Karlsson désire quitter les Sharks de San Jose. Toutefois, avec quatre ans à écouler à son contrat, qui commande un poids de 11,5 millions $ sur la masse salariale de l'équipe, le joueur d'arrière devra peut-être patienter avant d'enfiler un autre uniforme.

Et il y a plusieurs équipes qui rêveraient d'ajouter le Suédois à leur liste de joueurs.

D'ailleurs, Karlsson a confirmé au journal suédois Expressen, samedi, qu'il a entretenu des conversations avec les Penguins de Pittsburgh, les Maple Leafs de Toronto, les Hurricanes de la Caroline et le Kraken de Seattle.

«J'ai parlé aux gens concernés à Pittsburgh et (Kyle) Dubas est bien sûr l'une d'entre elles, a-t-il indiqué. J'essaie d'obtenir le plus d'informations possible des équipes qui sont intéressées. Comment elles me voient, ce qu'elles veulent. Je vais prendre une décision basée sur l'information que j'ai reçue. Je veux prendre la meilleure décision pour moi et ma famille, si ça se rend jusque là.

«Je crois qu'ils en arriveront à une entente. Mais ça prend du temps et c'est un processus que je ne comprends pas vraiment, alors je n'ai pas essayé de m'y investir. [...] J'obtiens des mises à jour, mais ce sont des conversations qui ont lieu. Comment ça fonctionne, ce qu'ils font en ce moment et ce qui arrivera, je n'ai aucune réponse. Je devrai attendre de voir ce qui se passe. Je sais ce que ma famille et moi voulons. Nous espérons simplement obtenir une chance.»

Évidemment, le nouveau directeur général de l'équipe, Mike Grier, est bien au fait du dossier et semble travailler dans l'optique d'une transaction. Toutefois, le contrat de Karlsson consiste en une embûche importante à toute négociation.

«J'aime San Jose, mais je n'ai jamais été en mesure de gagner par le passé. Je désire cette chance maintenant que je suis près de la fin de ma carrière. J'ai été ouvert à propos de ça avec Mike depuis le premier jour. Il n'a aucun problème avec ça. Nous nous comprenons et ceci continuera peu importe ce qui arrivera dans l'avenir.»

Ainsi, est-ce que Karlsson rejoindra Sidney Crosby à Pittsburgh? N'oublions pas que Jason Spezza, qui a déjà joué avec Karlsson à Ottawa, fait partie de l'équipe de direction des Penguins. Ou bien à Toronto? Si c'est le cas, Brad Treliving devra se départir d'un gros contrat. En Caroline avec son ex-coéquipier Brent Burns? Ou avec le surprenant Kraken? Restera-t-il avec les Sharks à court terme?

Plusieurs questions sont en suspens. Mais Karlsson vient de remporter le trophée Norris avec une éclatante saison de 101 points.

Alors tant que son avenir ne sera pas scellé, le moulin à rumeur tournera.