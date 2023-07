Nils Caneele: donner une voix à ceux qui n’en ont pas

C’est à travers le documentaire que Nils Caneele se nourrit. En créant des liens, en donnant une voix à ceux qui n’en ont pas.

Portrait innu donnait la parole à une aînée qui a toujours vécu en forêt, Des pas nous a ouvert sur l’importance de la danse comme moyen d’expression, Une autre a traité de dépendance. On lui doit aussi Urbart, un magazine culturel qu’animait Jay de Temple. Puis Encré dans la peau nous a plongés dans l’univers de tatoueurs. Avec Peuples souterrains, on part à la rencontre de communautés qui se sont établies sous terre, dans des grottes, des tunnels ou des bunkers aussi bien en Australie qu’en Espagne ou au Kansas, en Tunisie, en Colombie et en France. Certains, pour avoir plus de liberté, d’autres, parce qu’ils anticipent le pire. De beaux humains qui vivent dans la marge dans des lieux hors du commun.

Qu’ont en commun les gens que tu as rencontrés dans cette série ?

Le rapport au refuge, à la Terre mère. Certains veulent se protéger d’un avenir incertain ou de la météo, d’autres souhaitent fuir la société. C’est une manière de se cacher. Pour d’autres, c’est par soucis écologiques. Chacun a sa façon d’aborder le vivre ensemble. Il y a de l’organisation et de la solidarité. Chaque épisode est comme un documentaire unique et je suis très fier qu’on ne se répète pas grâce à la diversité des parcours.

L’acteur Jean-Simon Leduc assure l’animation. C’était sa première expérience. En quoi était-il le candidat parfait ?

Jean-Simon a beaucoup de douceur. Il est là pour donner la parole. Ce n’était pas dans ses plans d’être animateur, mais il a saisi l’occasion pour l’expérience humaine. Il est littéralement en immersion et pas juste là pour poser des questions et partir après les entrevues. Il s’installe réellement dans les lieux, y dort. Je pense qu’il y a plus de portes qui se sont ouvertes grâce à cette approche. Il est authentique, à l’écoute, empathique.

Les gens qui vivent en marge n’ont généralement pas envie d’être dans l’œil de la caméra. Comment as-tu gagné leur confiance ?

Il y a un gros travail de recherche. Il y a beaucoup d’informations à valider parce que c’est un mode de vie très alternatif qui peut différer de ce qu’on en lit. Puis, on va les voir sans caméra pour créer des liens. On est une petite équipe. On ne veut pas leur faire sentir le stress de faire de bonnes séquences. Il y a beaucoup de moments où la caméra n’est pas allumée. On ne veut pas être là juste de façon utilitaire. Et on n’est pas là pour faire un portrait différent de ce qu’ils sont.

Était-ce le plus grand défi ?

On a tourné dans des lieux où il n’y avait ni lumière ni son. Nous avons marché six heures dans des galeries où personne n’était encore allé. On a tourné dans des endroits exigus où l’on devait ramper avec le matériel et prévoir d’avoir suffisamment de batteries. Tu ne peux pas être claustrophobe. Niveau son, c’était tout le contraire d’une contrainte puisqu’il n’y avait aucun son parasite. On était seul avec nos pensées et nos personnages.

As-tu senti qu’il y avait un risque à vivre sous terre ?

Le prix à payer pour la liberté, c’est le risque. Il y a beaucoup de fierté chez les gens qui ont dompté ce lieu-là. Le lieu devient identitaire. Ce sont des habitants de la terre. Quand on pense aux grottes, il y a quelque chose de primitif, mais aussi de très futuriste. En République dominicaine, les tunnels sont rudimentaires. Le danger est bien présent. On a tourné sous des ponts en Colombie, avec des gens qui jouent à la loterie pour des pierres précieuses en Australie. Dans les grandes villes, les souterrains deviennent des refuges pour les toxicos ou des gens d’une grande détresse. Ailleurs, comme en Espagne, ce sont des sociétés très organisées qui ont une vision du monde, de l’espoir, une force de conviction. Sous terre, le temps disparaît. C’est apaisant d’être coupé du monde.

► Peuples souterrains, les vendredis 21 h sur TV5 et en rattrapage sur tv5unis.ca