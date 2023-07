Pikmin 4: Nintendo relance la saga avec une nouvelle aventure haute en couleur

Les Pikmins sont enfin de retour. Dormantes depuis une décennie, ces petites créatures multicolores nous reviennent revigorées et fin prêtes pour l’aventure la plus divertissante et réussie de leur jeune carrière. Coup de cœur assuré !

Photo fournie par Nintendo

On l’avoue d’entrée de jeu, le fabuleux monde des Pikmins nous était peu familier avant d’empoigner les manettes pour ce nouveau tour de piste. Certes, on connaissait le jeu – mais sommairement – de ces adorables petites créatures colorées, son univers bédéesque et sa prémisse, y ayant investi une heure ou deux, ici et là, au cours des deux dernières décennies. Mais cette nouvelle suite, lancée hier, était la toute première fois où on s’affairait réellement à explorer les mécaniques et subtilités. Et le coup de cœur fut instantané.

Photo fournie par Nintendo

D’abord, qu’est-ce qu’un Pikmin ? Ces petites créatures se cultivent à l’intérieur d’un oignon, à partir de graines récoltées dans des fleurs. Serviables et dociles, elles ont comme principale mission d’obéir à leur maître, accomplissant différentes tâches de transport de matériaux, de destruction de barrières et de neutralisation d’ennemis. Chaque variété a sa propre couleur déterminant les aptitudes de chacune d’elles.

Photo fournie par Nintendo

Les Pikmins bleus, par exemple, sont habiles dans l’eau, tandis que les jaunes sont capables de tolérer – et conjurer – l’électricité et les roses sont dotés d’ailes pour voler. Les rouges résistent aux brasiers, les noirs sont indestructibles et les pourpres sont dotés d’une force accrue. Bref, à chaque tâche son Pikmin. Ça, on l’apprend rapidement au fil de notre exploration.

Expédition de sauvetage

On est cette fois-ci envoyé sur une planète lointaine pour y secourir le capitaine Olimar – personnage que les habitués de la saga reconnaîtront – et son équipage. Pour rescaper tous ces survivants, le joueur devra bâtir son armée de Pikmins et explorer différents secteurs de cette contrée étrangère, peuplée de puzzles, missions et ennemis variés. Le but principal ? Rassembler tout ce beau monde, mais également récolter suffisamment de lumium, une ressource servant de carburant pour le retour à la maison.

Et il ne sera pas seul dans cette quête ; il en franchira chaque étape flanqué de son fidèle compagnon Otchin, un chien bipède capable autant de trimbaler une horde de Pikmins que de mordre, sauter, nager ou encore se ruer vers différents ennemis ou surfaces pour les endommager. Le joueur peut d’ailleurs permuter entre Otchin et son personnage d’explorateur pour atteindre différentes zones et varier ses approches stratégiques.

Si les images et la prémisse de Pikmin 4 peuvent sembler enfantines, détrompez-vous. Leur aventure est complexe, proposant un défi relevé et constant. Et si la courbe d’apprentissage peut parfois paraître abrupte, elle est appuyée par des tutoriels amusants. En d’autres mots, ne vous laissez pas berner par le mignon minois de ces petites créatures ni par l’esthétique un tantinet juvénile.

Les neurones sollicités

Devant ces défis, on a dû se creuser le ciboulot à de multiples reprises, essayer différentes stratégies ou encore simplement passer notre chemin pour revenir plus tard. Bref, les neurones ne sont pas en reste durant une partie de Pikmin 4, ceux-ci étant presque autant sollicités que nos pouces.

En tout, on a mis une quarantaine d’heures à compléter la mission principale et la majeure partie des quêtes secondaires. L’expérience a certes été par moments redondante, mais elle n’a jamais été ennuyante. Et c’est ce qui compte le plus, non ?

Pikmin 4 ★★★★☆