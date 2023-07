Rencontre en catimini à l’Élysée avec les Macron pour la femme de François Legault

La femme du premier ministre François Legault a rencontré en catimini le président français et sa femme à l’Élysée lors d’une mission à Paris en juin dernier.

Il y a six semaines, Isabelle Brais, la femme du premier ministre du Québec, s’est envolée pour Paris. Selon son compte Instagram, elle a accompagné le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et la déléguée du Québec à Paris, Michèle Boisvert, à l’inauguration de la Biénnale Internationale Métiers d’Art et Créations, où le Québec était à l’honneur.

La première dame du Québec a également assisté au 79e anniversaire du Débarquement allié à Juno Beach, en Normandie, où elle a déposé une couronne de fleurs.

Puis, plus rien de sa visite n’apparaît sur les réseaux sociaux.

Or, Mme Brais s’est aussi rendue à l’Élysée pour y rencontrer les Macron et l’évènement n’a jamais été publicisé au Québec.

Les déplacements et rendez-vous de Brigitte Macron pour le mois de juin ont toutefois récemment été rendus publics pour des raisons de transparence sur le site internet de l’Élysée. On peut y lire ceci: «Entretien avec Isabelle Brais, épouse du premier ministre du Québec».

Encore une fois, la déléguée du Québec à Paris, Michèle Boisvert, était présente.

Le premier ministre n’y était pas en raison de la fin de session parlementaire et des feux de forêt qui envahissaient le nord du Québec, a précisé le cabinet de M. Legault.

«Normal»

«Il est tout à fait normal que l’épouse du premier ministre représente, à l’occasion, le Québec à l’international», a plaidé le porte-parole du premier ministre, Ewan Sauves.

Selon le cabinet, Isabelle Brais a reçu une invitation personnelle de Mme Macron. Les deux dames se seraient liées d’amitié à la suite de la seule visite officielle de François Legault à l’Élysée en 2019.

En compagnie de la déléguée du Québec à Paris, elle y a néanmoins croisé le président français, Emmanuel Macron.

Mme Brais «a profité de ce court échange pour remercier la France, au nom du premier ministre et de tous les Québécois, pour l’envoi de centaines de pompiers français pour aider à combattre les feux de forêt au Québec», a expliqué M. Sauves.

Lors de ce voyage, Isabelle Brais était accompagnée de son garde du corps habituel.

Le cabinet a minimisé les dépenses provenant des fonds publics afin de permettre cette mission de Mme Brais, soutenant qu’elle avait dormi à la résidence de la délégation du Québec à Paris. «Ce n’était aucunement caché», a ajouté le porte-parole.

Avantage possible

L’ex-ministre et constitutionnaliste Benoît Pelletier estime qu’une telle rencontre peut être bonne pour les relations entre les deux nations, mais que dans l’avenir elle devrait être rendue publique par le gouvernement du Québec.

«Je pense que ça serait bien qu’on développe l’habitude de rendre public ce type de rencontre, même s’il y a un côté informel», a-t-il mentionné en entrevue. «Même si on le met sur le coup de l’amitié, n’en reste pas moins qu’il y a aussi des conséquences sur les relations entre les deux entités».

Bien que la femme du premier ministre ne soit pas élue et qu’elle ne joue aucun rôle diplomatique au sein du gouvernement, les relations entre le Québec et la France peuvent bénéficier de tels entretiens, croit-il.

«Si elle avait parlé de dossiers de fond et si elle avait, sans qu’on ne le sache, un mandat de la part de son mari ou un mandat gouvernemental, évidemment, ça serait différent», a signalé l’avocat qui connaît bien les relations Québec-France. «Mais, si ça reste une question de relation interpersonnelle, je vois des biens faits pour les relations entre le Québec et la France.»