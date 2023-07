Terres de la Défense à Sainte-Foy: Ottawa donne plus de temps aux Hurons-Wendat et aux Innus pour parvenir à une entente

Ottawa accorde plus de temps aux Hurons-Wendat et aux Innus pour parvenir à une entente sur le partage des terres de la Défense, à Sainte-Foy.

• À lire aussi: Terres de la Défense à Sainte-Foy: les Hurons-Wendat et les Innus ont entamé des discussions «cordiales»

• À lire aussi: Terrains de la Défense: les Innus «surpris» de la réaction des Hurons-Wendat

• À lire aussi: Terrains de la Défense à Sainte-Foy: les Hurons-Wendat en furie

Le 29 mai, la ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, avait annoncé la décision du gouvernement Trudeau de céder à deux nations autochtones les terres très convoitées situées derrière les centres commerciaux, à Sainte-Foy.

Les Hurons-Wendat obtenaient 80% des lots, et les Innus, 20%. La ministre avait donné 60 jours aux deux parties pour trouver un accord sur le partage des 11 hectares.

5 juillet

Or, la première rencontre entre les deux nations n’a eu lieu que le 5 juillet, puisqu’une réunion en juin avait dû être annulée en raison des feux de forêt qui faisaient rage sur le territoire des Innus.

Par conséquent, le gouvernement a décidé d’octroyer plus de temps. «L’échéancier de 60 jours ouvrables a donc débuté à la date de la première rencontre, soit le 5 juillet dernier», a confirmé Andrée-Anne Poulin, porte-parole de la Défense nationale. Depuis, une autre rencontre s’est tenue.

Cette nouvelle est reçue avec satisfaction par la nation de Wendake. «Ce délai nous permet de tenir, avec les trois communautés innues, des discussions sérieuses qui reflètent l’importance et l’ampleur du projet. Une deuxième rencontre s’est justement tenue cette semaine. Le ton était toujours cordial à la table, les discussions avancent», a fait savoir la porte-parole Rose-Marie Ayotte.

Du côté des Innus, on approuve également cette prolongation. «Les rencontres se poursuivent à une bonne fréquence et les trois Premières Nations innues sont à l’aise avec l’échéancier de 60 jours ouvrables effectifs depuis le 5 juillet. Comme mentionné, il a déjà été convenu de ne pas faire d’autres commentaires pour respecter le processus d’échange», a indiqué la responsable des communications, Karen Robertson.

Projets immobiliers

Les deux nations veulent développer sur ces terres des projets immobiliers, notamment pour loger des membres de leurs communautés. Les Hurons-Wendat espéraient obtenir l’ensemble des terres, sur lesquelles ils avaient planifié un projet regroupant des bâtiments de six étages donnant sur le boulevard Hochelaga, avec des commerces au rez-de-chaussée et 1200 logements. Ils promettaient de préserver le boisé.

Les communautés innues, soit la nation Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh) et celles de Pessamit et d’Essipit, n’ont pas de plan défini, mais l’objectif est de construire un ou des édifices qui feront place à des commerces, des bureaux et des locaux pour les Premières Nations. Des logements et un lieu de culture et de mémoire sont aussi envisagés.