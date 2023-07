Tout ce que vous devez savoir à propos du donanemab: le nouveau médicament qui ralentit la maladie d'Alzheimer

Les résultats d’essais cliniques d’un nouveau médicament pouvant ralentir la maladie d'Alzheimer ont fait déferler une vague d’espoir dans la lutte contre ce fléau, qui détruit les cellules du cerveau.

Dévoilés en grande pompe cette semaine lors d’une conférence internationale consacrée à la maladie d'Alzheimer à Amsterdam, aux Pays-Bas, les résultats montrent que le donanemab permettrait de réduire d’environ 30% le déclin cognitif sur 18 mois.

Il s’agit du troisième médicament à voir le jour ces dernières années, marquant le début d’une petite révolution contre l’Alzheimer, une maladie dégénérative et irréversible, après des décennies de recherches. «Ça suscite beaucoup d’espoir, beaucoup d’enthousiasme», confirme la directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal, Jeane Day.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

Comment fonctionne le médicament? Quand sera-t-il disponible? Et qui pourra se le procurer? Beaucoup d’incertitudes demeurent, mais voici les réponses obtenues par Le Journal.

Ça ralentit, ça ne guérit pas

Le Dr John Sims, de la pharmaceutique Eli Lilly, a été catégorique. Le médicament donanemab ne guérit pas la maladie d’Alzheimer.

N’empêche, les résultats d’essais cliniques de phase trois sur plus de 1700 patients, publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), sont probants lorsque le médicament est pris très tôt.

Le donanemab a ralenti de 35% la maladie chez les participants présentant un taux de protéine avec un taux faible ou moyen. L’accumulation de cette protéine dans le cerveau est associée à l’apparition de la maladie.

Le donanemab cible spécifiquement les plaques amyloïdes déposées, qu’on retrouve dans les neurones affectés par les maladies neurodégénératives. Le traitement a réduit les plaques amyloïdes de 84% en moyenne après 18 mois.

«C’est certainement une excellente nouvelle dans le domaine [...]. Un médicament qui agit biologiquement sur les plaques», lance le neuropsychiatre de l’Institut Douglas et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal, le Dr Simon Ducharme. Car actuellement, les soins se limitent à tenter de contrôler et diminuer les facteurs de risque de la maladie, poursuit-il.

«C’est un petit pas en avant, mais pas un miracle», renchérit le neurologue spécialisé en fonction cognitive, Christian Bocti, de l'Université de Sherbrooke.

Courtoisie Le Neuro

La patience reste de mise

La pharmaceutique Eli Lilly, derrière ce nouveau médicament, a demandé une approbation aux États-Unis, à la Food and Drug Administration (FDA), et s’attend à une réponse d’ici la fin de l’année.

Il faudra ensuite s’attendre à patienter encore de 12 à 18 mois avant une approbation de Santé Canada, qui suit habituellement les gros marchés des États-Unis et de l’Europe. Au Québec, l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) devra aussi étudier le médicament pour recommander s’il peut être remboursé par le régime public et qui y aurait droit.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

De lourds effets secondaires

Le donanemab ne serait pas pour tous les malades, prévient le Dr Simon Ducharme, qui met en garde contre les effets secondaires rapportés.

Trois patients sont d’ailleurs morts dans les essais cliniques. Le médicament peut entraîner des effets secondaires graves, comme des œdèmes ou des hémorragies cérébrales.

«Ça va être un frein à la demande, quand les gens vont remarquer le risque-bénéfice», dit le médecin, à propos de la réaction inflammatoire que provoque le médicament.

Le Dr Ducharme souligne qu’il est aussi encore trop tôt pour connaître l’impact du médicament au-delà de 18 mois, à savoir si le ralentissement de la maladie peut être maintenu et peut perdurer, ou si les malades atteindront un plateau.

«C'est un effet modeste pour des effets secondaires importants», fait valoir le Dr Bocti.

La facture sera salée

«Ça va être coûteux, ce sera l’autre enjeu, soit le coût-efficience», poursuit le Dr Ducharme.

Même si le coût au Canada risque d’être moindre que celui des États-Unis, il est déjà question d’une facture de plus de 30 000$ par an pour le donanemab.

«Je m’attends à ce que [le médicament] vienne avec des critères très stricts», souligne le spécialiste.

Car les résultats sont positifs sur une population spécifique, dit-il, c’est-à-dire des gens très tôt dans la maladie. «Les gens vieillissants ont des démences mixtes, avec plusieurs causes», ajoute-t-il, doutant qu’ils puissent bénéficier du médicament.

Puisqu’il s’agit aussi d’un médicament par intraveineuse, sa distribution aux malades nécessitera plus de logistique au sein du réseau de la santé qu’une simple pilule.

Deux autres médicaments

S’il est approuvé, le donanemab sera le troisième médicament à voir récemment le jour.

Une pharmaceutique japonaise a récemment fait approuver par la FDA le Leqembi, qui ralentit aussi la maladie d’Alzheimer d’une façon similaire.

La FDA a aussi approuvé l’Aduhelm, mais ce dernier s’est buté à un refus en Europe, car son efficacité a été critiquée.

Aucun n’est encore approuvé au Canada.

Pour Jeane Day, de la Société Alzheimer de Montréal, ces médicaments ouvrent la voie à la plus grande qualité de vie et au maintien de l’autonomie pour les malades. Qualifiant la maladie d’enjeu de santé publique, elle invite les autorités à se pencher de façon proactive sur ces médicaments et leur distribution.

Pour le Dr Bocti, l'arrivée de nouveaux médicaments, dont l'efficacité reste limitée, signifie qu'un «cocktails d’interventions variées» reste la meilleure façon de lutter contre la maladie et qu'il faut surtout améliorer sa détection précoce.