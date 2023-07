Un culturiste de 33 ans tué par ses haltères

Un culturiste indonésien a perdu la vie dans un violent et tragique accident d’haltérophilie le week-end dernier, rapporte le Bali Express.

Justyn Vicky s’entraînait au Paradise Gym, à Bali, lorsque le drame s’est produit. L’athlète de 33 ans effectuait des «squats» en soulevant des haltères pesant 180 kilos, soit près de 400 livres. Il avait un partenaire qui le surveillait pour des raisons de sécurité.

Néanmoins, le culturiste n’a pas réussi à compléter le lever des haltères et est tombé vers l’avant, faisant en sorte que les haltères lui ont brisé le cou et ont heurté sa tête.

Le sportif a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a malheureusement succombé à ses blessures.

Le Paradise Gym a rendu hommage à Justyn Vicky via une publication partagée sur les réseaux sociaux.

«Justyn était plus qu’un expert de l’entraînement. Il était un phare d’inspiration, de motivation et de soutien. Son énergie contagieuse et sa passion sincère pour aider les autres à changer leur vie nous ont touchés profondément», peut-on lire.