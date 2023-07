Finie l'aventure chez les Ducks d'Anaheim: l'attaquant québécois Maxime Comtois était tanné de jouer pour une équipe perdante

BOISBRIAND | Maxime Comtois a appris à gagner dans les rangs juniors, mais la tendance est inversée depuis qu’il a accédé à la LNH il y a cinq ans.

Tanné de cette situation, il a annoncé sa rupture avec les Ducks d’Anaheim, cette formation qui l’avait sélectionné au deuxième tour (50e au total) de la séance de repêchage en 2017.

«C’est une décision commune entre les deux parties», a-t-il expliqué samedi à Boisbriand dans le cadre de sa participation à la Classique annuelle KR8 destinée à amasser des fonds au profit de Leucan.

«J’ai connu un bon début de carrière, puis certaines choses se sont passées [dont des blessures] qui ont fait en sorte que l’équipe et moi n’étions plus sur la même longue d’onde. Quand je me suis assis avec mon agent et ma famille à la fin de la saison, j’ai réalisé que c’était mieux pour moi de trouver un emploi ailleurs. J’étais dû pour relancer ma carrière avec une autre formation», a-t-il renchéri.

L’attaquant de 24 ans est pris en otage avec le plafond salarial qui empêche certaines équipes d’offrir des contrats à des joueurs autonomes à la recherche d’une nouvelle entente.

«Je ne suis pas le seul dans cette situation, mais ça ne me stresse pas. C’est la première fois que je vis un été sans contrat, par contre je suis confiant qu’une équipe va me faire signe avant le début des camps d’entraînement.»

Depuis que les Ducks ne lui ont pas soumis d'offre qualificative, le 1er juillet, Comtois est libre comme l'air.

Le téléphone sonne

Originaire de Longueuil, Comtois a toutefois indiqué que «le téléphone sonne régulièrement», quoique que rien de concret ne s’est matérialisé, du moins pour l’instant.

«J’ai quelques options, dit-il, même si je suis conscient qu’en raison du plafond salarial, il ne reste pas beaucoup de places disponibles. Moi, je souhaite jouer pour une équipe gagnante. Je suis tanné de perdre. La victoire me manque beaucoup. C’est dur pour le moral de se rendre à l’aréna en sachant que ça n’ira pas bien», ajoute-t-il.

Depuis ses premiers coups de patin dans la LNH, lors de la saison 2018-2019, les Ducks se sont retrouvés en queue de peloton plus souvent qu’autrement.

«Le meilleur résultat de l’équipe depuis que je joue à Anaheim a été obtenu en 2021-2022 où elle a terminé en 23e place », a-t-il souligné.

Cette année, les Ducks ont compilé le pire dossier du circuit Bettman (32e et dernier rang au classement final) avec une mince récolte de 23 victoires en 82 matchs et 58 points au compteur.

Boudé par le Canadien

Comtois ne cache pas que Montréal serait une destination de choix pour lui, mais la formation montréalaise, confirme-t-il, n’a pas manifesté d’intérêt.

« Le Canadien ne fait pas partie des équipes qui ont contacté mon agent, avoue-t-il. Moi, je n’ai aucun problème à jouer dans un marché aussi exigeant et où la pression est forte.»

En 64 rencontres avec les Ducks en 2022-2023, Comtois a inscrit neuf buts et dix passes. Au total, sa fiche montre 38 buts et 48 mentions d’assistance en 210 matchs dans la LNH.

Un nouveau départ pour Duclair

Anthony Duclair est un autre joueur de la LNH à avoir participé à la Classique KR8 samedi.

L’attaquant de 27 ans, lui, n’a aucune inquiétude puisqu’il est sous contrat avec les Sharks de San Jose, sa septième équipe dans la LNH.

Pour rappel, Duclair, né à Pointe-Claire, a été échangé le 1er juillet à la formation californienne après avoir porté les couleurs des Panthers de la Floride pendant trois ans.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre ma nouvelle équipe, a-t-il affirmé en entrevue au Journal de Montréal. J’ai l’impression que les Sharks vont me confier un rôle plus important. C’est une formation en reconstruction et je veux faire partie de la solution.

«J’ai été sous le choc en apprenant que je quittais la Floride, mais une récente conversation avec le directeur général des Sharks, Mike Grier, m’a stimulé pour la suite de ma carrière. J’ai hâte de me présenter au camp d’entraînement.»

Duclair n’a entrepris la dernière saison qu’en février après avoir subi une blessure à un tendon d’Achille qui a nécessité une intervention chirurgicale. En 20 matchs avec les Panthers, il a été limité à une maigre production de neuf points dont deux buts.

Pour la bonne cause

La Classique KR8, qui en est à sa huitième année d’existence, est une initiative de Kevin Raphaël.

« Nous avons amassé plus de 150 000 $ depuis les débuts de notre activité. C’est tellement valorisant de voir que des joueurs de la LNH, des joueuses de hockey et des personnalités de tous les milieux s’impliquent pour cette cause [Leucan] qui nous tient tellement à cœur. C’est un grand happening et le public répond présent à chaque année. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui contribuent au succès de notre événement», a fait savoir l’animateur et humoriste.