Un McCafé à Montréal-Trudeau

Photo fournie par McDonald’s

Le tout premier restaurant McCafé dans un aéroport canadien vient d’ouvrir à l’Aéroport international Montréal-Trudeau. Situé devant la porte d’embarquement 50, près de l’entrée des départs internationaux, il est accessible aux voyageurs des vols internationaux et intérieurs. Ouvert de 4h à 22h, il est doté de bornes de commande et d’une aire de détente où manger et boire, afin d’offrir aux clients l’expérience qu’ils recherchent. Vous pourrez donc vous régaler des produits que vous adorez déjà, dont l’emblématique Œuf McMuffin®, le café de torréfaction supérieure et les boissons à base d’espresso McCafé, mais aussi de nouvelles options exclusives pour répondre aux goûts des voyageurs à tout moment de la journée, comme des sandwichs bistro fraîchement préparés sur place, des sandwichs sur croissants, des bouchées de patates hachées brunes, des sandwichs au fromage fondant et des pâtisseries. C’est l’homme d’affaires de Québec François Nolin, un vétéran de l’industrie de la restauration (fondateur de Archibald) et franchisé de McDonald’s, qui encadrera l’exploitation du premier concept McCafé indépendant dans sa province natale. Sur la photo, de gauche à droite: François Nolin, Jean Cabral, associés, et Stéphane Poirier, membre de l’équipe.

Oui, après 19 ans

Photo fournie par la famille

Claudine Malenfant et Michel Caron (photo) vivront un moment fort important de leur vie à deux alors qu’ils se marieront officiellement aujourd’hui à Saint-Romuald (Lévis). Claudine, native de Lévis, est esthéticienne, passionnée et déterminée dans tout ce qu’elle entreprend y compris dans l’entraînement et la course à pied. Michel, natif de Saint-Jean-Port-Joli, est représentant et un passionné de hockey. Il est devenu recruteur pour le hockey junior majeur (Océanic de Rimouski) depuis plusieurs années. Après 19 années de vie commune et deux adolescents (Isaac et Vincent), ils se diront officiellement oui devant Dieu et les hommes. Félicitations.

Richard Cœur de «Lions»

Photo fournie par le Club

Le Club Lions Québec–L’Ancienne-Lorette a souligné récemment les 50 ans de Lionisme de l’un de ses membres lors de son souper de 14e anniversaire de fondation. C’est ainsi que Lion Richard Dufour, à gauche sur la photo, a reçu le prix Reconnaissance des mains de Lion Robert Lachance (à droite), ex-président du club. Richard Dufour a été reçu Lion à Chibougamau en 1973. Il a fait partie des Lions d’Angus (Ontario), de Sept-Îles, Laurentien et de Charny. Il fut l’instigateur et fondateur, en 2009, du Club Lions Québec–L’Ancienne-Lorette avec plusieurs amis(es). Grand voyageur, il a participé au jumelage de plusieurs Clubs Lions à l’international. Directeur à la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides, bénévole à la convention internationale en Australie en 2010, il a reçu, en 2016, la médaille présidentielle pour son travail remarquable avec les Lions à travers le monde. En 2017, il fut conférencier officiel de la Fondation des Lions du Canada au Congrès international des Clubs Lions à Chicago. Voilà donc un honneur bien mérité pour celui que l’on appelle affectueusement Richard Cœur de «Lions».

Anniversaires

Photo fournie par le ROHQ

Anne Demers (photo), directrice générale du Regroupement des Offices d’habitation du Québec (ROHQ)... Le prince George de Cambridge, fils du prince William et de Kate Middelton, 10 ans... Rufus Wainwright, chanteur canadien né aux États-Unis, 50 ans... Marie-Josée Taillefer, animatrice, épouse du chanteur René Simard, 60 ans... Martine St-Clair, chanteuse québécoise, 61 ans... Pierre Lebeau, comédien et acteur québécois, 69 ans... Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc Québécois, 76 ans... Mireille Mathieu, chanteuse française, 77 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 22 juillet 2021: Michèle Lalonde (photo), 83 ans, poète, dramaturge, essayiste, présidente de l’Union des écrivaines et écrivains québécois... 2019: Art Neville, 81 ans, musicien, auteur-compositeur américain, membre fondateur des Neville Brothers... 2016: Anatole Robichaud, 88 ans, fondateur du club de golf L’Albatros de Sainte-Foy et ancien conseiller municipal à la Ville de Sainte-Foy... 2016: Robert Cossette, 86 ans, l’un des pionniers de la Traversée internationale du lac Saint-Jean et légende de la nage en eau libre... 2015: Bernard Marionnaud, 81 ans, homme d’affaires français, fondateur de Marionnaud Parfumeries... 2014: Garry Goodrow, 81 ans, acteur et scénariste américain... 2004: Sacha Distel, 71 ans, chanteur et guitariste... 2000: Claude Sautet, 76 ans, réalisateur et scénariste... 1988: André Rufiange, 58 ans, journaliste et chroniqueur au Journal de Québec... 1950: William Lyon Mackenzie King, 75 ans, premier ministre du Canada de 1921 à 1930, puis de 1935 à 1948.