Un monde déjà sur les dents imagine le pire

Si vous avez le sentiment que tout semble mal aller depuis quelque temps avec la guerre en Ukraine qui s’éternise, les chaleurs intenses qui s’étendent et se prolongent et le repli que subit la démocratie ici et là, certains entrevoient pire encore à l’horizon.

Le Forum d’Aspen sur la sécurité a pris fin hier au Colorado. Il s’agit d’une grande rencontre annuelle de dirigeants, de gens d’affaires et de penseurs – jeunes et plus vieux – qui discutent grosso modo des menaces à la paix dans le monde.

Sur place, mes collègues du média en ligne POLITICO ont relevé qu’aussi bavards pouvaient être les conférenciers, il s’est avéré impossible de les faire parler sur Donald Trump et ce que pourrait signifier, pour le reste de la planète, son retour à la Maison-Blanche. Il y a de quoi effectivement faire des cauchemars.

CE QU’ON ADMET EN PRIVÉ

POLITICO raconte qu’à voix basse, certains expriment leur appréhension à l’égard d’un retour de Trump, «le chaos étant», a avoué anonymement un ancien membre de son administration, «une façon très difficile de gouverner.»

Il y a d’abord, bien sûr, ce que deviendrait le soutien des États-Unis à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L’ex-président prétend qu’il pourrait y mettre fin en vingt-quatre heures. Une affirmation loufoque dans un conflit aussi sauvage et complexe, mais à laquelle John Bolton, son ancien conseiller à la Sécurité nationale, a répondu avec le plus de mordant en mai dernier sur les ondes de CNN.

«Aucune personne rationnelle ne croit que l’on puisse amener les Ukrainiens et les Russes à s’entendre sur la manière de résoudre le conflit en vingt-quatre heures. Trump a l’impression que les dirigeants étrangers, en particulier ses adversaires, le tiennent en haute estime, qu’il entretient de bonnes relations avec Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un. En fait, le contraire est vrai. J’ai été dans ces pièces avec lui lorsqu’il a rencontré ces dirigeants. Je crois qu’ils pensent tous qu’il est un risible imbécile.»

UNE RÉUSSITE COÛTEUSE

En politique étrangère, Donald Trump se vante de ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Un succès effectivement après les bourbiers afghan et irakien dans lesquels ont sombré George W. Bush et Barack Obama.

Du même élan toutefois, il s’est assuré que des conflits latents ne trouvent pas de solution. Les fameux Accords d’Abraham, normalisant les relations entre Israël et quatre pays arabes, ont été conclus avec un désintérêt complet pour le sort des Palestiniens auxquels d’ailleurs il a retiré 200 millions de dollars en aide humanitaire.

L’annulation de l’accord sur le programme nucléaire iranien s’est révélée un spectaculaire échec, Téhéran reprenant l’enrichissement de l’uranium plutôt que de faire la moindre concession.

Ses «lettres d’amour» et ses rencontres avec le leader nord-coréen Kim Jong-un n’ont conduit à rien d’autre que la poursuite du programme de missiles balistiques de Pyongyang, alors que les pressions commerciales mises sur la Chine ont amorcé l’éloignement des deux plus grandes puissances économiques.

Il est loin d’être exclu que Trump remporte la prochaine élection présidentielle et recrée à la Maison-Blanche le tumulte de ses quatre premières années. Entre-temps, comme l’ont reconnu des participants au Forum d’Aspen, apprécions la normalité et la prévisibilité que Joe Biden a réintroduites dans le Bureau ovale depuis deux ans et demi.