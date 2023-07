Une journée plus difficile pour Hugo Houle

Le Québécois Hugo Houle a fini en 48e place lors de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France, samedi, au Markstein.

Le membre de l’équipe Israel-Premier Tech s’était démarqué, la veille, en ayant franchi la ligne d’arrivée à la 16e place. Le natif de Sainte-Perpétue a tout de même fini dans le top 50 pour la sixième journée de compétition de suite. Houle est d’ailleurs au 38e rang du classement général, ce qui fait de lui le meilleur Canadien actuellement dans cette compétition.

L’autre Québécois, Guillaume Boivin, s’est contenté du 131e échelon, et son compatriote canadien Michael Woods a conclu la journée en 77e place. Woods et Boivin occupent la 48e et la 126e place de ce palmarès, respectivement.

Tadej Pogacar remporte la 20e étape

Le membre de l’équipe UAE Team Emirates Tadej Pogacar s’est emparé de l’avant-dernière étape de ce prestigieux événement.

Cette victoire risque de ne pas être suffisante pour mettre la main sur le maillot jaune.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est bien en selle pour remporter les grands honneurs, car il a une avance de 7 min 29 sec sur Pogacar.

«Je remercie encore mon équipe, qui a été à nouveau incroyable aujourd’hui [samedi]. On avait un plan pour chaque jour, on l’a suivi à la lettre et même si tout le monde ne l’a pas toujours compris, nous étions persuadés qu’il était le bon et ç’a payé», a dit le Danois, dont les paroles ont été rapportées sur le site de L’Équipe.

Thibaut Pinot nostalgique

L’émotion était palpable pour le cycliste français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui participe à son dernier Tour de France.

Avec l’appui des nombreux supporteurs, il a réussi à passer seul en tête au sommet du Petit Ballon, avant-dernière montée de la journée.

«C’était incroyable. Il y avait tellement de monde au bord de la route. Ça restera un des plus beaux moments de ma carrière. C’est beaucoup de frissons et beaucoup de fierté», a souligné le principal intéressé, dont les propos ont été repris sur France Bleu.

L’athlète de 33 ans a finalement franchi le fil d’arrivée en septième place.