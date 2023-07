Vidéotron en musique

Suis-je le premier et le seul craqué, fêlé ou cinglé à avoir demandé d’attendre au téléphone en appelant chez Vidéotron? Je ne voulais surtout pas qu’on me réponde tout de suite, je désirais un délai. Pourquoi? Parce que je voulais entendre le nouveau service offert chez Vidéotron lorsqu’on nous place en attente. On est rendu là.

Imaginez donc que, maintenant, vous pouvez choisir votre type de musique préféré lorsqu'on ne peut vous répondre tout de suite: Classique? Pop? Du monde? Jazz? Country? On vous l’offre gentiment. Vous avez le choix et vous voilà ensuite au son de Pat Stapleton, du Boléro de Ravel ou autres en attendant votre aide. Génial. Enfin, il est agréable de patienter peut-être même en tapant du pied.

PRENDS TON TEMPS

Fini les solos de flûte plates à brailler ou la cornemuse à couiner comme on se tape au gouvernement fédéral. Peut-on attendre dans le confort de nos goûts? Bravo Vidéotron. Et avis à tous les autres qui offrent des services téléphoniques où, sans jeu de mots, il faut souvent se mettre en ligne avant d’entendre: «Mon nom est XYZ, puis-je vous aider?»

Demandes spéciales tant qu’à y être? Oui, en attendant mon tour, puis-je entendre Hey Jude des Beatles et, prenez votre temps, je voudrais l’écouter jusqu’à la fin. La toune dure plus de 7 minutes.

Le jour n’est pas loin où un client en attente dira au préposé: désolé, je ne suis pas prêt. Pouvez-vous me répondre plus tard. Je reste en ligne. Merci!

ZLIGNE