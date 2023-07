Voyager autrement : partir et découvrir grâce à la réalité augmentée

Envie d’une escapade originale tout en demeurant au Québec ? Le globe-trotteur et écrivain Ugo Monticone et les artistes Isabelle Gagné et Marc Sauvageau proposent de voyager autrement à travers un tour du monde en 22 œuvres et par le biais de la réalité augmentée.

Cette expérience immersive couvrant les 20 ans d’écriture d’Ugo Monticone s’avère un beau moyen de voyager – sans pour autant plonger dans le métavers – tout en restant sur place au Québec, et ce, gratuitement.

« Après avoir publié une dizaine d’autres livres et réalisé des films de voyage à travers le monde, je voulais marquer ce 20e anniversaire en recensant les moments les plus significatifs de mes voyages », explique l’écrivain et réalisateur.

Photo fournie par la Ville de Saint-Bruno

« Dans tous mes projets, mon objectif est toujours d’emmener les gens en voyage avec moi, pour qu’ils aient l’impression de vivre l’expérience eux-mêmes. Avec cette expo, on transforme le centre d’exposition en aéroport et les visiteurs partent faire un tour du monde dans 20 pays à travers tous leurs sens », poursuit-il, soulignant que cette expérience a aussi pour fil conducteur la mémoire.

« Je remarque que les visiteurs, qu’ils aient 7 ou 77 ans, ont l’impression de voyager à travers leurs propres souvenirs, leurs propres expériences dans différentes cultures et paysages ».

Photo fournie par Ugo Monticone

À l’instar de son livre éponyme au titre de l’exposition, Tracés de voyage, le recours à la réalité augmentée détonne et confère une tout autre dimension à l’expérience. On voyage, notamment au Costa Rica, en Inde, au Népal, au Myanmar, au Vietnam, en 22 œuvres imprimées qui intègrent chacune une animation de réalité augmentée.

Chaque œuvre représente un voyage unique dans un pays différent, grâce aux photos et aux extraits de films de l’écrivain globe-trotteur.

Effets numériques et sonores

L’artiste Isabelle Gagné (MissPixels) a créé pour chaque pays une animation en réalité augmentée combinant des éléments d’archives de l’auteur et des éléments illustrés originaux qui offrent un écho aux récits. Il suffit d’un appareil mobile pour scanner ces illustrations afin qu’elles se voient enrichies par des animations numériques proposant une réflexion sur l’aspect fragmentaire et évanescent de la mémoire.

Photo fournie par Ugo Monticone

Marc Sauvageau a quant à lui contribué à créer une ambiance sonore introduisant, notamment, les appels typiques d’un aéroport.

L’exposition propose aussi une collection unique d’objets internationaux authentiques, mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel mondial.

À voir seul, accompagné ou en famille !

« De par son aspect numérique qui attire, l’exposition attire particulièrement les jeunes », souligne le globe-trotteur qui s’en dit touché.

Tracés de voyage, l’exposition

L’exposition Tracés de voyage – 20 ans d’allers-détours – Une odyssée en réalité augmentée est présentée dans différents endroits au Québec. Cet été, on peut voyager dans les pas d’Ugo Monticone :

Au Centre culturel Peter B. Yeomans, à Dorval, jusqu’au 3 septembre.

À l’Espace Hall CNE, à Jonquière, du 4 juillet au 31 août.

Dans le Sentier culturel (extérieur) à Gatineau du 14 juin au 20 octobre.

D’autres dates à venir, notamment à Blainville, Toronto, Rivière-des-Prairies.

Une exposition extérieure permanente est aussi présentée depuis juin 2022 à la gare de Prévost dans les Laurentides.

Pour vivre l’expérience de réalité augmentée, il suffit de télécharger l’application gratuite Artivive et pointer ensuite l’illustration avec son appareil.

Infos : LEXPO.ca