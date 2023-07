«Barbie» pulvérise le box-office nord-américain

Le film estival «Barbie», précédé d'une intense campagne marketing, a réalisé le meilleur lancement de l'année 2023 au box-office nord-américain, avec 155 millions de dollars de recettes durant un week-end faste marqué aussi par la sortie d'«Oppenheimer» (80,5 millions), a annoncé dimanche le cabinet spécialisé Comscore.

Les deux films très attendus devraient permettre aux salles obscures des États-Unis et du Canada de totaliser leurs meilleures recettes sur un week-end depuis la pandémie de COVID-19, qui a porté un coup dur aux cinémas, selon les sites spécialisés The Hollywood Reporter et Deadline.

Propulsée par une vague marketing rose du groupe de jouets Mattel, qui a lancé la première poupée Barbie en 1959, et de Warner Bros, associés pour la production, la comédie de Greta Gerwig fait mieux pour son lancement que «Super Mario», inspiré du célèbre personnage de jeux vidéo (146 millions début avril), ou que la suite d'Avatar de James Cameron («Avatar: la voie de l'eau», 134 millions en décembre 2022).

Dans une relecture pop et ironique, où le rose dégoulinant et les paillettes sont à prendre au second degré, Barbie, incarnée par Margot Robbie —, Ryan Gosling joue Ken — est sommée de troquer ses chaussures à talons contre des sandales Birkenstock pour quitter son univers parfait de Barbie Land et plonger dans le monde réel.

Phil Lewis/WENN

D'après les sites spécialisés, c'est le meilleur lancement dans les salles nord-américaines pour un film réalisé par une femme, devant «Wonder Woman» de Patty Jenkins (2017) et «Captain Marvel», co-réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck (2019).

«Oppenheimer», film biographique de Christopher Nolan sur le physicien américain qui a mis au point la bombe atomique, réalise aussi de très bons débuts pour un film de 3 heures, avec 80,5 millions de recettes, selon Comscore.

La sortie concomitante de ces deux films très attendus et aux histoires opposées au cœur de l'été a créé l'événement chez les cinéphiles, et le phénomène «Barbenheimer» s'est emparé des réseaux sociaux.

Selon l'Association nationale des propriétaires de salles aux États-Unis, plus de 200 000 spectateurs avaient prévu d'aller voir les deux films durant la même journée au cours du week-end.

«Sound of Freedom», film controversé sur le trafic d'enfants, complète le podium avec 20 millions de dollars, suivi par «Mission: Impossible Dead Reckoning» (19,5 millions) et «Indiana Jones et le cadran de la destinée» (6,7 millions).