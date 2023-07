Édouard Julien et les Twins ont eu besoin de 12 manches

Le Québécois Édouard Julien et ses coéquipiers des Twins du Minnesota ont effectué une remontée tardive pour l’emporter 5 à 4 en 12e manche contre les White Sox de Chicago, dimanche, au Target Field.

Les favoris de la foule ont ainsi balayé leur série de trois parties contre leurs rivaux de l’Illinois.

Dans l’affrontement du jour, Julien a réussi un coup sûr et soutiré un but sur balles en six apparitions à la plaque. Il a aussi été retiré sur des prises à trois occasions.

Chez les White Sox, Eloy Jimenez et Zach Remillard ont réussi des circuits en solo. Le deuxième a aussi produit un point avec un simple qui a permis à Oscar Colas de fouler la plaque.

Les visiteurs pensaient en avoir fait suffisamment, mais les Twins ont nivelé le pointage à la fin du neuvième engagement. Willi Castro, Carlos Correa et Alex Kirilloff ont tous uni leurs efforts pour envoyer ce match en surtemps.

Les deux formations se sont échangé un point en 10e et c’est finalement un simple de Ryan Jeffers qui a mis fin au débat en 12e.

La victoire est allée au dossier d’Emilio Pagan (5-1), tandis que le revers a atterri sur la fiche de Jesse Scholtens (1-3).