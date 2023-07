[EN IMAGES] Découvrez l'histoire de l'opéra à Québec en 10 actes

L’histoire de l’opéra à Québec a connu de lents débuts. En Nouvelle-France, les activités lyriques étaient plutôt modestes, tout comme dans la métropole d’ailleurs. Il s’agissait d’un genre naissant en Europe et l’opéra français, jusqu’en 1687, ne connaissait qu’un seul compositeur, Lully, qui jouissait d’un monopole royal. Toutefois, au XIXe siècle, les choses changent avec la venue dans la capitale de grands solistes et surtout de troupes européennes et américaines. L’ouverture de l’Académie de musique, le Music Hall de la rue Saint-Louis, servira également de catalyseur.

Quoi qu’il en soit, l’opéra à Québec est actuellement en excellente santé. Les activités de l’Opéra de Québec et sa 12e édition du Festival d’opéra de Québec le prouvent bien. Suivez-nous donc pour découvrir l’histoire de l’opéra à Québec, en 10 actes.

1) Sous le Régime français

On a présenté un premier spectacle apparenté au ballet de cour, genre populaire en France à cette époque, à Port-Royal, en Acadie, en 1606. Intitulée Le Théâtre de Neptune, cette pièce, où alternaient danses, poèmes, airs et chœurs, avait été conçue par Marc Lescarbot pour célébrer le retour des explorateurs de Poutrincourt et de Champlain.

À Québec, il a fallu attendre longtemps avant de pouvoir assister à un spectacle comparable au Théâtre de Neptune. Avant la conquête, il n’a présenté apparemment aucun véritable opéra. Toutefois, le théâtre français du XVIIe siècle comportait souvent des pièces musicales. Les instruments soutenaient les danses, les pantomimes et, bien sûr, les nombreux morceaux chantés, solos ou chœurs. Comme on employait des instruments dans certaines pièces de théâtre jouées à Québec, notamment des violons, on peut penser que celles-ci présentaient quelques analogies avec les représentations françaises.

Toutefois, s’il est un endroit où on a pu présenter quelque chose qui se rapproche de l’opéra, c’est au palais de l’Intendant. Du moins, M. Glandelet, doyen du chapitre de la cathédrale de Québec, rapporte dans une lettre de 1706 que des «concerts et une espèce d’opéra se sont tenus régulièrement chez Mr l’Intendant [Jacques Raudot]».

2) De la Conquête à 1800

À la suite de la Conquête, la présence britannique va entraîner pour les Canadiens d’importants changements culturels. L’Angleterre entretient des rapports suivis avec sa nouvelle colonie, plus que la France autrefois; du moins, l’influence de la métropole ne tardera pas à se faire sentir. Il ne faut que quelques décennies aux nouveaux maîtres du pays pour prendre racine. À partir des années 1780, une activité culturelle passablement intense se développe donc à Québec.

Après quelques pièces de théâtre présentées surtout par les francophones, un premier opéra est enfin offert aux Québécois. Il s’agit de The Padlock, du compositeur anglais Charles Dibdin. Ce modeste opéra-comique est présenté le 10 février 1783 au Thespian Theatre, situé à l’étage de la taverne de Miles Prentice, sur la rue Saint-Jean. Il fut vraisemblablement le seul opéra représenté à Québec jusqu’en 1793, et ce, à plusieurs reprises.

En 1793, puis une autre fois l’année suivante, The Choleric Fathers, du Britannique William Shield, est offert au public. The Poor Soldier, une autre de ses compositions, connaît un réel succès lorsqu’elle prend l’affiche à l’Hôtel Ferguson de la rue Sainte-Ursule en 1795, puis de nouveau en 1796. Néanmoins, il faudra attendre encore plusieurs années avant d’assister à un véritable éveil.

3) Les premières années du XIXe siècle

Le Théâtre Patagon ouvre ses portes en octobre 1804. Il était situé en haut de la côte de la Canoterie, près de la rue Sainte-Famille. On pouvait y accueillir 220 spectateurs. Lors du spectacle inaugural, on présente, entre autres, l’opéra The Castle of Andalusia, du compositeur britannique Samuel Arnold. L’œuvre est présentée une nouvelle fois quelques jours plus tard. Le Patagon ferme ses portes dès mars 1805.

Une autre salle se trouvait à l’étage d’un édifice qui faisait le coin des rues Sainte-Anne et des Jardins, face au marché de foin, où l’on retrouve aujourd’hui l’Hôtel Clarendon. Il s’agissait du Haymarket Theatre. Il sera en activité jusqu’en 1825. On y présentait des pièces de théâtre et des opéras légers.

En 1790, Joseph Quesnel, un marchand général de Boucherville, crée à Montréal Colas et Colinette ou le Bailli dupé. Il s’agit du premier opéra composé, paroles et musique, en Amérique du Nord. Il est présenté au Théâtre Patagon en janvier 1805, puis à la demande générale, au mois de février suivant. Il est offert de nouveau à deux reprises en 1807 au Haymarket Theatre. La distribution était assurée par des chanteurs locaux, le rôle féminin de Colinette étant tenu par un certain Thomas Voyer.

À cette époque, presque tous les opéras présentés à Québec étaient anglais. Seules exceptions, outre Colas et Colinette, il y a Madame Angot ou La Poissarde parvenue, vaudeville d’Antoine-François Ève dit Maillot présenté en 1806, et Le Déserteur, en 1815, vraisemblablement le célèbre opéra-comique de Monsigny.

L’opéra anglais Rosina, de William Shield, présenté en 1806 et repris en 1810, mérite une mention particulière. En effet, le livret est de Frances Moore Brooke, auteure de The History of Emily Montague. Publié en 1769, il s’agit du premier roman britannique dont l’intrigue se situe à Québec, à la maison des Jésuites. On l’a souvent désigné, à tort, de premier roman canadien.

4) La venue de grands interprètes

En 1824, les journaux québécois annoncent l’ouverture d’un nouveau théâtre, le Royal Circus, le Théâtre Royal à partir de 1832, situé rue Saint-Stanislas. Jusqu’en 1846, cette salle se révèle très active. Elle accueille acrobates, magiciens, chanteurs et instrumentistes de renom et présente différents opéras légers.

Les années 1840 marquent au Canada une étape essentielle dans son développement musical, et en particulier dans le domaine de l’opéra. Bien que Québec soit aussi importante que Montréal en population, c’est cette dernière qui aura la première le privilège de voir représenter les ouvrages lyriques du grand répertoire. C’est le début de l’ère des troupes en tournées qui ne s’achèvera qu’au cours du second quart du XXe siècle.

Dans les années 1840 débute une nouvelle ère. Des chanteurs célèbres se font bientôt entendre chez nous. Mentionnons le ténor John Braham, la basse Giuseppe de Begnis et la soprano Euphrasie Borghèse. Ils se produisent à l’Hôtel Albion de la côte du Palais et au Théâtre Royal. C’est notamment par ces interprètes que le public québécois de l’époque entre en contact avec les opéras les plus importants du répertoire, tels que Les Noces de Figaro de Mozart, Le Barbier de Séville de Rossini, et de nombreux autres.

Avec ces concerts, l’opéra anglais cède peu à peu du terrain et, de leur côté, les francophones s’organisent. En 1839, un immigrant suisse, Napoléon Aubin, fonde une association théâtrale. Pendant plusieurs années, elle produit un nombre étonnant de pièces de toutes sortes. Celles-ci ont lieu notamment au Théâtre Saint-Louis, à l’emplacement du monument de l’UNESCO, près du Château Frontenac.

5) Le grand répertoire

L’année 1853 marque un tournant décisif dans l’activité musicale à Québec. On se dote enfin d’une salle de spectacles digne de ce nom. Il s’agit de l’Académie de musique, située rue Saint-Louis. On dit alors qu’elle est l’une des plus belles salles d’Amérique.

On retrouve alors à Québec un jeune musicien français, Antoine Dessane. Professeur de plusieurs instruments, organiste à la cathédrale, chef d’orchestre et de chœur, il organise de nombreux concerts auxquels participe notamment son épouse, la cantatrice Irma Trunel de la Croix-Nord. Il dirigera divers opéras-comiques et opérettes.

Grâce à sa nouvelle salle, Québec peut à son tour recevoir les troupes d’opéra qui parcourent les villes nord-américaines. Les premières productions ont lieu au milieu des années 1850. Les Québécois peuvent enfin entendre la plupart des grandes œuvres du répertoire. À partir des années 1860, Québec fait presque systématiquement partie de l’itinéraire des compagnies itinérantes se produisant en Amérique du Nord.

À cette époque, les chœurs étaient souvent réduits à leur plus simple expression et, même si les solistes étaient recrutés parmi les bons artistes de leur temps, leurs conditions de travail étaient très difficiles. Néanmoins, ces productions ont ouvert aux Québécois les portes du grand opéra.

6) Le tournant du XXe siècle

C’est aux troupes étrangères que l’on doit la plupart des représentations lyriques à Québec, mais il arrivait que des artistes locaux tentent aussi d’y faire leur marque. Pensons à Calixa Lavallée, le compositeur de l’Ô Canada, qui a écrit un certain nombre d’opérettes; à Célestin Lavigueur, le père du maire Henri-Edgar Lavigueur, qui a composé quelques œuvres lyriques; et à Joseph Vézina, chef de la Société symphonique de Québec, qui a également laissé de nombreuses compositions, parmi lesquelles trois opérettes et opéras-comiques.

Le 17 mars 1900, un incendie détruit l’Académie de musique de la rue Saint-Louis. Le maire de Québec, Simon-Napoléon Parent, veut alors doter sa ville d’une salle grandiose. C’est ainsi que l’Auditorium, actuel Théâtre Capitole, voit le jour. Il est inauguré le 31 août 1903. Au cours des années qui suivront, le Capitole recevra les plus grandes compagnies d’opéra des États-Unis et certains des artistes les plus prestigieux du XXe siècle.

7) À l’orée du XXe siècle

Avec le nouvel Auditorium, jamais Québec n’aura entendu autant d’œuvres lyriques qu’à l’aube du XXe siècle. Et on n’y présente pas n’importe quoi. En 1905 par exemple, la English Grand Opera Company, troupe de Boston dirigée par Henry W. Savage, donne Parsifal, l’ultime opéra de Richard Wagner.

Les troupes qui nous visitaient étaient tantôt européennes, tantôt états-uniennes. L’une d’elles, la San Carlo Grand Opera Company de New York, était spécialement fidèle à Québec. Cette troupe recrutait même parfois ses figurants parmi la population locale.

En 1910, Albert Clerk-Jeannotte fonde à Montréal la Montreal Opera Company. Elle sombre malheureusement dès 1913 en raison de ses dettes, mais durant les trois saisons de son existence, elle présente des œuvres étonnamment variées, et elle se fait entendre en tournée, notamment à Québec.

À cette époque toutefois, les troupes doivent composer avec l’Église. On doit souvent présenter à l’évêque le programme et les textes des opéras afin d’obtenir sa bénédiction. Autre temps, autres mœurs.

En plus des artistes étrangers, plusieurs talents locaux se produisent à Québec tels les sopranos Louise Edvina et Adine Fafard-Drolet, les ténors Paul Dufault, François-Xavier Mercier et Rodolphe Plamondon, le baryton Joseph Saucier et plusieurs autres.

8) L’entre-deux-guerres

Après la Première Guerre mondiale, l’opéra et l’opérette connaissent des moments de gloire à Québec. Les troupes sont fidèles à la capitale et y passent régulièrement. Outre la San Carlo Grand Opera Company, on accueille le Cosmopolitan Grand Opera of New York, devenu depuis le New York City Opera, ainsi que Les Petits Chanteurs de Vienne, en tournée en Amérique, qui s’arrêtent au Palais Montcalm, une nouvelle salle inaugurée immédiatement face à l’Auditorium en octobre 1932.

Aux troupes étrangères vont bientôt s’ajouter des compagnies locales. C’est le cas de La Société canadienne d’opérette, organisme de Montréal qui se produisait aussi à Québec. Fondée en 1921, elle cesse ses activités en 1934. En 1936, Lionel Daunais met sur pied Les Variétés lyriques qui seront en activité jusqu’en 1955. À partir de 1938, en plus de monter les opérettes les plus populaires du répertoire, cette nouvelle compagnie présentera quelques opéras. Elle ne se produira toutefois à Québec qu’épisodiquement.

Par ailleurs, en 1930, le docteur J.O. Dussault met sur pied le Conservatoire national de musique de Québec – qui n’a rien à voir avec l’actuel Conservatoire, fondé en 1944. Il s’agissait en fait d’un établissement voué en premier lieu à la production d’ouvrages lyriques et de pièces de théâtre. Sa section lyrique a fonctionné de 1930 à 1947 et sa section dramatique, de 1930 à 1956.

Peu de compositeurs québécois s’aventurent dans la composition d’ouvrages lyriques. À Québec, l’organiste et compositeur Omer Létourneau va présenter trois opérettes qui obtiendront un certain succès. Enfin, Lucien Vocelle, totalement oublié aujourd’hui, a pourtant souvent figuré aux programmes de l’Orchestre symphonique de Québec, qui a exécuté plusieurs de ses ouvrages d’envergure.

9) L’après-guerre

Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs chanteurs européens reviennent à Québec, que ce soit avec le Club musical, l’Orchestre symphonique ou autres. La liste de ces artistes est impressionnante: Ezio Pinza, Jussi Bjoerling, Benjamino Gigli, Giuseppe di Stefano, Lily Pons, Mado Robin, Lotte Lehman, Lauritz Melchior, Ninon Vallin, Janine Micheau, Elizabeth Schwarzkopf, Marjorie Lawrence, Tito Schipa, George Thill, Jan Peerce, Grace Moore, Jan Kiepura, John McCormack, Erna Sack, Nicolai Gedda, Gérard Souzay, Tito Gobbi et bien d’autres encore. Par contre, les troupes européennes et américaines qui se produisaient régulièrement à Québec depuis le milieu du XIXe siècle disparaissent après la guerre.

La prospérité économique de l’après-guerre et l’accroissement du nombre de chanteurs canadiens de haut calibre favorisent le développement de l’art lyrique à l’échelle nationale. En 1949, une compagnie est mise sur pied à Québec même, l’Opéra français enr. Comme son nom le laisse deviner, son directeur artistique, Emmanuel Grandini, tiendra à ce que ses productions soient offertes en français.

10) De la Révolution tranquille à nos jours

Depuis 1960, l’histoire de l’opéra à Québec est caractérisée par la création de nouvelles troupes. Ainsi, en 1961, la basse Roger Gosselin et la soprano Nelly Mathot mettent sur pied le Théâtre lyrique de Nouvelle-France. Ses productions de grande envergure mettent en vedette les chanteurs québécois les plus en vue: Colette Boky, Richard Verreau, Pierrette Alarie, Claude Corbeil, Gaston Germain, Pierre Duval, Robert Savoie et plusieurs autres. Ensuite, en 1968, c’est la Société lyrique d’Aubigny qui voit le jour.

Au cours des années 1960, le Québec veut se doter d’un opéra national. L’ambitieux projet se concrétise au début des années 1970 et prend le nom d’Opéra du Québec. La compagnie connaît une existence éphémère de cinq ans. Ses productions, d’une qualité exceptionnelle, mettaient en vedette les chanteurs les plus illustres du Canada et étaient pour la plupart présentées à Québec.

La saison 1984-1985 marque une étape décisive dans l’histoire de l’art lyrique à Québec, celle de la mise sur pied de l’Opéra de Québec. Il vivra une success-story. C’est lui qui, en 2011, mettra sur pied le Festival d’opéra de Québec. Bon festival.

Textes de Jean-François Caron, historien, d’après Bertrand Guay, musicologue, Société historique de Québec