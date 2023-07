En mode lecture: mon grand-père est une ordure

Qu’on soit ou non fan de westerns, Les aigles de Panther Gap est un roman qui se lit au galop !

Bowman et Summer n’ont pas eu la chance d’avoir un grand-papa « ordinaire ». Le leur était plutôt du genre crapule, et son nom était même étroitement lié à la mafia. Alors pour être sûr que personne du milieu ne vienne les embêter, leur père a tenu à les élever à l’écart du monde, dans un ranch du Colorado perdu dans la nature. Mieux, il leur a enseigné à la dure les techniques de survie en forêt, ainsi que celles s’appliquant aux zones urbaines. Car quoi qu’il arrive, il tient mordicus à ce que ses enfants soient bien préparés.

Photo fournie par les Éditions Rue de l’échiquier

On va les retrouver en 2009. Summer a maintenant 35 ans et avec l’aide de ses deux oncles (le père est mort depuis un bon moment), elle fait tout son possible pour parvenir à payer chaque mois les factures du ranch. Quant à Bowman, en quête de mysticisme, ça fait longtemps qu’il est parti vivre au loin en quasi-autarcie. La jungle du Costa Rica lui offre en effet tout ce dont il a besoin : un toit, de l’eau, de la nourriture, des animaux à observer.

Un lourd héritage

Mais justement parce que Summer a maintenant 35 ans, le spectre de leur grand-père va revenir les hanter sous la forme d’une obscure affaire de succession. Apparemment, il avait un compte secret en Suisse et bien des sales types seraient prêts à tuer pour mettre la main sur son précieux contenu.

C’est sombre, différent, parfois un peu dur à suivre et souvent surprenant. Une belle découverte !

À lire aussi cette semaine

IDOL

Photo fournie par les Éditions Philippe Picquier

Akari ne vit que pour son idole, l’un des musiciens du groupe Mazama-za. Elle retranscrit chacune de ses entrevues, connaît par cœur les articles qui lui sont consacrés et dans son blogue, elle essaie d’expliquer le monde tel qu’il le voit. Alors le jour où son idole va frapper une fan, Akari va littéralement plonger dans la confusion. Un très court roman qui a fait fureur au Japon.

ERNETTI ET LE VOYAGE INTERDIT

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Maintenant offert en format de poche, ce roman nous permet de faire un formidable voyage... dans le temps ! Un inquiétant message vient en effet d’être capté dans l’espace et pour en saisir le sens, le pape Jean-Paul II va demander au père Pellegrino Ernetti d’utiliser sa fameuse machine pour revenir un peu plus de treize milliards d’années en arrière. Divertissant.

LES MEILLEURES EXPÉRIENCES EN CALIFORNIE

Photo fournie par les Éditions Lonely Planet

Avec ce guide en main, toute escapade en Californie promet d’être encore plus excitante. Parce qu’en plus des grands classiques (comme le Golden Gate, la visite de vignobles ou les randos au Sequoia National Park), il propose quantité d’expériences inoubliables qui sortent vraiment des sentiers battus.

GELATO ! GELATO !

Photo fournie par les Éditions La joie de lire

Surprise ! Il n’est vraiment pas difficile de faire soi-même toutes sortes de délicieuses crèmes glacées à l’italienne ! C’est ce qu’on a découvert avec ce livre joliment illustré, qui nous montre comment les réaliser, quels que soient les parfums qu’on aime : vanille, pistache, cannelle, chocolat noir, café, noix de coco, caramel salé, etc.

Frissons garantis

LE MAL EN PERSONNE

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Tom Kerr, 43 ans, est ce qu’on pourrait appeler un monstre. Il a séquestré, violé et torturé deux jeunes femmes avant de les assassiner sauvagement et de les découper en morceaux. Mais il a bien plus de sang sur les mains que ça et justement, il doit montrer à la police où il aurait enterré une troisième victime.

Le jour J, menottes aux poignets et entraves aux pieds, Kerr va donc guider à travers bois l’équipe de William Wisting, qui est le chef de la brigade criminelle du commissariat de Larvik – et le héros récurrent de Horst. Inutile de préciser que tout a été mis en œuvre pour parer à la moindre tentative d’évasion.

Une vaste chasse à l’homme

Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu : Kerr va parvenir à s’enfuir. Quelqu’un de l’extérieur l’a aidé, et ce quelqu’un pourrait bien être le complice que les médias ont baptisé « l’Autre ». Que faire dans ce genre de situation ? Serrer les dents et tenter l’impossible pour capturer non plus un, mais deux monstres animés par le désir de semer épouvante et consternation derrière eux.

Rien de neuf sous le soleil, certes, mais très prenant.