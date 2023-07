Erik Karlsson pourrait aboutir dans la même division que le Canadien

Ce n'est plus un secret pour personne : les Sharks de San Jose tentent d'échanger le dernier gagnant du trophée Norris, Erik Karlsson. Et sa prochaine destination pourrait bien être Toronto.

Les Maple Leafs feraient partie des équipes avec qui Karlsson a discuté dans le but d'aider les Sharks à l'échanger, selon ce qu'il a mentionné au quotidien suédois Expressen. Rappelons que le défenseur de 33 ans a demandé à l'organisation californienne d'être échangé dans le but d'avoir une chance de remporter la coupe Stanley avant la fin de sa carrière. Or, il possède une clause de non-mouvement complète ce qui lui permet d'avoir le contrôle sur sa prochaine destination.

Dans ce processus, il a dévoilé au média suédois avoir eu des discussions avec Toronto, mais également avec les Penguins de Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline, le Kraken de Seattle et « quelques équipes supplémentaires ».

« Je suis ouvert dans tout ce processus. Je n'ai pas de destination favorite. Je veux simplement avoir la meilleure chance possible de jouer pour la meilleure équipe possible. »

Pittsburgh en tête de liste ?

Bien que Toronto fasse partie des candidates, les rumeurs les plus persistantes envoient Karlsson avec Sidney Crosby et sa bande, à Pittsburgh.

Selon ce qu'a rapporté le site Athlétique, récemment, autant Crosby que Kristopher Letang ont été consultés par la haute direction et ont approuvé la possible venue de Karlsson en Pennsylvanie.

Dans le cas de Letang, l'organisation lui a promis qu'il conserverait son titre de défenseur no. 1 mais Letang a accepté de céder son poste de quart-arrière sur la première vague d'avantage numérique à Karlsson.

Ami avec Spezza

En plus, Jason Spezza agit maintenant à titre de directeur-général adjoint à Pittsburgh. Karlsson et lui se connaissent bien puisqu'ils ont joué ensemble avec les Sénateurs d'Ottawa, de 2009 à 2014.

« Moi et Jason Spezza avons beaucoup parlé. Nous sommes des amis de longue date. Nous parlions aussi lorsqu'il était à Toronto. Nos discussions sont plus au niveau de l'amitié. J'ai parlé aux gens à qui je dois parler à Pittsburgh dont Kyle Dubas. J'ai essayé d'avoir le plus d'informations possibles de la part des équipes qui m'intéressent, sur comment ils me doivent et ce qu'ils veulent. Je veux prendre la meilleure décision pour ma famille et moi. »

Karlsson vient de connaître sa meilleure saison offensive en carrière avec une production de 101 points en 82 matchs, ce qui lui a permis de mettre la main sur le trophée Norris, remis au défenseur par excellence dans la LNH. C'est toutefois son contrat qui rend une transaction plus compliquée. La saison prochaine, il écoulera la première de quatre années restantes à un contrat qui lui rapporte 11,5M$ par saison.