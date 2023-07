Est-il valable de donner de l’argent de poche à nos enfants?

Mon mari et moi avons des divergences de vue en matière d’éducation de nos enfants, et ça nous est arrivé de nous disputer sur les façons de faire avec eux. Mais jamais nous n’avons hésité aussi longtemps pour trancher sur la direction à prendre, que depuis que nos deux jeunes arrivent à l’adolescence (12 et 13 ans et demi) et qu’ils commencent à vouloir jouir d’une certaine autonomie en matière d’argent. Ce qui veut dire qu’ils veulent qu’on leur en donne plus que la petite allocation sur laquelle on s’était entendu quand ils ont commencé l’école.

Et il y a toute la question du fameux cellulaire qu’ils possèdent désormais l’un et l’autre, mais pour lequel mon mari voudrait qu’on leur réclame une petite somme chaque mois pour les conscientiser aux coûts que ça engendre, alors que moi je trouve que ça leur mettrait sur le dos une responsabilité qu’ils n’ont pas à avoir à un si jeune âge.

Maman un peu cigale mais heureuse de l’être

D’après Emmanuelle Gril, une spécialiste des affaires d’argent qui collabore au Journal : « Dès l’âge de 5-6 ans, on devrait amorcer avec nos jeunes leur éducation financière. De manière ludique d’abord, puis peu à peu de façon plus formelle. C’est essentiel pour leur assurer une bonne santé financière plus tard. » Elle ajoute « ...qu’on peut même, si on leur donne un montant d’argent de poche substantiel, les faire participer au paiement de la facture de leur téléphone cellulaire ainsi que des mensualités de celui-ci, pour leur faire comprendre ce que ça vaut. »