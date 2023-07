FEQ: il quitte son emploi de 9 à 5 pour aller rapper sur les Plaines

Du lundi au vendredi, en journée, il est William Courtemanche, technicien en mécanique du bâtiment, mais le mardi 11 juillet sur l’heure du dîner, c’est avec LOVA, le rappeur, que le Festival d’été de Québec voulait discuter.

«J’avais mon dîner annuel avec mon patron, raconte celui qui travaille dans un bureau de génie-conseil. Je suis sorti et j’avais un paquet d’appels manqués de mon gérant et de mon DJ qui me disaient qu’on nous voulait pour le FEQ le soir même.»

Vous comprendrez qu’au cours de l’après-midi qui a suivi cette nouvelle, le rappeur originaire de Québec n’avait plus trop la tête à son 9 à 5.

«Je suis quand même retourné au bureau une petite heure avant d’aller sur les Plaines, ça ne me tentait pas, mais j’avais encore du travail à faire», mentionne LOVA, avec son rire contagieux.

LOVA s’est montré reconnaissant envers son patron et ses collègues, qui prennent sa carrière d’artiste au sérieux.

«Je dirais qu’avant que je sois nommé Révélation Radio-Canada en 2022, mes collègues voyaient ma musique comme un passe-temps, mais depuis ce temps-là, ils comprennent que c’est sérieux», se réjouit-il.

La course d’un DJ

Son DJ, lui, a dû faire la route de Montréal à Québec en vitesse pour arriver à temps aux tests de son.

« Après le travail, j’ai à peine eu le temps d’aller chez moi me changer, puis je me suis dirigé vers les Plaines. Mon DJ est arrivé pile à l’heure pour les tests de son », relate le protégé de l’étiquette Joy Ride Records.

« Crampé »

«J’suis crampé.» C’est l’expression que LOVA aime le plus utiliser lorsqu’il repense à son parcours. Loin de lui l’idée d’être vaniteux, il a simplement un peu de difficulté à croire en ce qui lui arrive.

En 2020, il rendait sa musique publique pour la première fois de sa vie ; quelques jours plus tard, il signait son premier contrat de disque avec Joy Ride Records, qui l’a découvert par hasard sur YouTube ; à peine un an et demi après, il était sacré Révélation rap Radio-Canada ; puis, la cerise sur le sundae, on lui offre les Plaines lors de l’édition 2023 du FEQ.

«Quand je dis que j’suis crampé, c’est ma façon de dire ; ayoye ça marche notre affaire, précise-t-il. Je fais ma job, je me fais confiance et je fais confiance à mon équipe, puis à date tout déboule en ma faveur», mentionne-t-il, en étant conscient que la carrière d’un artiste est fragile.

«Si tout s’arrête demain, on aura fait un beau bout de chemin et on va avoir eu du fun.»

Pas trop d’attentes

Même si LOVA et son équipe étaient fébriles et excités à l’idée de monter sur la plus grosse scène du Festival, et ce, dès leur première participation à l’événement, le principal intéressé gardait les pieds bien sur terre.

«Je disais aux gars : attendez un peu ; on embarque [sur scène] à 19 h, à cette heure-là tout le monde s’en crisse, en plus, il pleut», explique celui qui a présenté son dernier projet, Tout vient d’en haut, au mois de juin.

«Finalement, il y avait quelques milliers de personnes et l’accueil a été super chaleureux ; ça faisait même des mosh pits après la première chanson», raconte-t-il, encore surpris.

LOVA se produira au Festif de Baie-Saint-Paul, le 22 juillet à 21 h.