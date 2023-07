Katherine Sebov s'incline en finale à Granby

La Canadienne Katherine Sebov a baissé pavillon en finale du volet féminin des Championnats Banque Nationale de Granby, dimanche.

Elle a été vaincue en trois manches de 6-4, 2-6 et 7-5 par l’Américaine Kayla Day. La 125e joueuse au monde a triomphé de la détentrice du 160e échelon en trois heures et une minute.

Day a eu besoin de cinq balles de match pour finalement mettre fin aux hostilités, dont quatre lors du 12e et dernier point de l’ultime set.

La championne de la compétition tenue en Estrie a pourtant connu une performance en dents de scie lorsqu’elle était en possession des balles. Day a réussi six as, mais commis neuf doubles fautes. Elle a mis en jeu 55% de ses premières tentatives de service et remporté 55% des échanges disputés dans cette situation. La joueuse de 23 ans a cependant remporté 65% des échanges qui se sont joués sur ses deuxièmes balles de service.

Sebov s’est offert 17 balles de bris, mais n’en a converti que cinq. Il s’agit de la deuxième fois que la Torontoise de 24 ans s’incline en finale à Granby, elle qui avait courbé l’échine en 2017.

Plus tard en journée, le Québécois Alexis Galarneau tentera de remporter la finale du volet masculin. Il se mesurera à l’Australien Philip Sekulic.