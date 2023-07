Le Festif!: Jean-Michel Blais envoûte Baie-Saint-Paul

BAIE-SAINT-PAUL | Le pianiste a offert un sublime et grand moment de grâce ce samedi aux festivaliers du Festif! venus se laisser bercer par ses divines mélodies.

• À lire aussi: Le Festif!: une belle programmation pour la seconde journée

Le soleil plombait sur « la plus belle scène au monde », du moins avec certitude la plus belle de Baie Saint-Paul et du Festif! ... Un peu plus tôt, Gawbé avait habilement mis la table sur le quai en présentant un spectacle misant sur des arrangements dans un esprit plus « smooth matinal » plutôt que ses habituelles prestations plus rock. À l’embouchure du Gouffre et du fleuve, une vingtaine de personnes avaient pagayé pour venir assister au concert depuis la rivière, de leurs kayaks, canoës ou confortablement installés sur leurs planches à pagaie. La foule debout, plus que nombreuse, elle débordait littéralement, se déliait les jambes dans une douce expectative.

Crédit Samuel Gaudreault

Le contexte était tout simplement parfait. Tout était prêt pour que puisse naitre la magie.

Pour la première fois à Baie-Saint-Paul, le très attendu Jean-Michel Blais s’est installé seul derrière son piano entamant les premières notes de la lente Ad Claritatem Domine. Le temps s’est suspendu, il n’y avait plus que l’essentiel : le bruissement du vent, les rires d’enfants au loin, le doux fracas des vagues et l’immense beauté de sa musique.

Crédit SamuelGaudreault

Ses musiciens, Nadia Monczak (violon), Lorraine Gauthier-Giroux (violoncelle) et Benjamin Deschamps (clarinette, clarinette basse, flûte traversière et saxophone soprano) l’ont ensuite tranquillement rejoint en entamant doucement la pièce Absinthe.

« Il y a donc bien du monde! Je pensais qu’il allait y n’avoir personne à voir le monde debout tard hier soir! », s’est exclamé mi-charmant, mi-moqueur le pianiste avant de s’excuser avec ironie pour le superbe soleil plombant alors que les prévisions annonçaient de la pluie.

Crédit Samuel Gaudreault

Tous les éléments semblaient de fait s’être alignés pour offrir aux festivaliers ce moment d’une grande beauté. « Nous sommes en plein air et vivons quelque chose de vraiment unique, n’hésitez pas à embrasser les bruits ambiants », a-t-il rappelé.

Le quatuor a offert plusieurs pièces de son dernier album Aubades, paru en 2022, où “chaque pièce se veut un éveil” à une foule admirablement silencieuse, reconnaissance et à l’écoute. Murmures, une pièce où il voulait laisser s’introduire chaque instrument un à un, s’est avéré un autre moment de grâce; la lumineuse Flâneur, évoquant ce moment où l’on erre à l’aube; la pimpante et élégante Passepied, à la fois d’œil à Debussy et pièce inspirée d’une danse baroque. Nombreux étaient les sourires sur les visages enchantés lors de cette interprétation sentie qui fût chaudement applaudie.

Crédit Samuel Gaudreault

La complicité était palpable entre l’artiste de 39 ans et ses musiciens qu’il se plaisait bien à taquiner. On l’a d’autant plus senti lors de la finale de Nina, où il fait en quelque sorte un parallèle entre la difficulté d’apprendre à écrire pour d’autres instruments et un enfant qui fait l’apprentissage de ses premiers pas. Tour à tour, la violoncelliste, le multiinstrumentiste aux vents et la violoniste se sont approchés pour venir délicatement compléter avec lui au piano les dernières mesures de la pièce. Un moment plein de charme et de connivence qui a enchantée.

Jean-Michel Blais a ensuite interprété seul au piano Outsiders. Le silence était tel qu’on aurait dit que le bruissement des vagues l’accompagnait.

Crédit Samuel Gaudreault

Au moment où le quatuor interprétait la magnifique pièce Le souper, le ciel s’était voilé, la brise se faisait un plus fraiche. Certains prenaient sans doute conscience qu’une véritable fenêtre d’un temps radieux s’était ouverte pour permettre à l’artiste d’offrir ce moment empreint d’une grande beauté. Doux, puis Nostos en rappel, sont finalement venues parachever ce concert unique.

Inéluctablement, Jean-Michel Blais avait séduit.