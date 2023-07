Le Festif!: une 14e édition franchement réussie!

BAIE-SAINT-PAUL | La 14e mouture du Festif ! a pris fin ce dimanche sous un beau ciel clément. Avec sa programmation qui ratisse large et ses moments uniques, le festival a encore une fois fait le bonheur de milliers de festivaliers venus vibrer et s’enivrer de musique au cœur de Baie-Saint-Paul.

« Je suis vraiment très heureux, c’est une super édition! », s’est exclamé Clément Turgeon directeur, général et artistique du Festif! en entrevue dimanche. De fait, l’équipe a eu quelques sueurs froides cette semaine avec les prévisions météorologiques. Il faut dire que l’annulation en raison d’orages de la grande soirée du samedi sur la scène principale l’année dernière avait marqué. « 10 mois plus tard, on me parlait encore de ça, c’était resté », fait remarquer le fondateur.

Plusieurs « Plans B » avaient été préparé afin de relocaliser certains spectacles extérieurs ou prestations impromptues, tant à l’aréna, où un système de son avait été disposé, que dans une salle du Germain ou à la maison Otis, mais aucun n’a dû être utilisé. Quant à la grande scène principale, impossible de penser relocaliser à l’intérieur 5000 spectateurs « Pour ça, on doit prier. Mais la météo a finalement été de notre bord » s’est-il ravi.

Ce dernier trace un bilan très positif. L’année dernière, la vibe était post-COVID. Cette année, c’est une vibe beaucoup plus chill, vraiment celle que l’on veut pour le Festif! ». Parmi les nouveautés, la nouvelle série Urbania dans différents lieux a été une réussite, notamment la prestation du chanteur hip-hop Greg Beaudin à même la caserne des pompiers. Fidèle à lui-même, le Festif! a offert une série de spectacles imprévisibles, notamment de Michel Pagliaro et de Philippe Brach. Invité surprise, Klô Pelgag a quant à elle livré une prestation touchante seule au piano dans la rue Saint-Jean-Baptiste qui débordait de toutes parts.

Mention spéciale à l’épique bataille de fanfares sur les marches de l’église vendredi en fin de soirée avec la Fanfare de l’île & et les Espagnoles de Balkan Paradise Orchestra.

« Les bands internationaux [une douzaine, dont l’Éclair et les têtes d’affiche punk-rock Amyl and the Sniffers] m’ont dit être vraiment heureux de jouer ici et devant un tel public », s’est réjoui Clément Turgeon. Ce dernier était également satisfait : pour la première année, il n’avait pas de CB et pouvait se faire festivalier tout en prêtant l’oreille aux conversations dans les foules. « Je n’ai eu d’autant plus aucune plainte de citoyens ce matin. On a eu un beau travail de collaboration de toutes parts, un très bel encadrement aussi au niveau de la sécurité ».

3 spectacles marquants

Jean-Michel Blais

L’artiste qui se produisait en formule quatuor et pour la première fois au Festif! ne pouvait rêver d’une plus belle scène que le quai de Baie-Saint-Paul donnant sur le fleuve. Un cadre magique pour une prestation qui l’était tout autant et qui a fait vivre à des milliers de festivaliers attentifs et silencieux une kyrielle d’émotions. Un grand moment exceptionnel!

DhakhaBrakha

La formation ukrainienne originaire de Kiev a livré une puissante et touchante prestation qui a beaucoup plu les festivaliers vendredi en soirée. Avec leurs coiffes et habits traditionnels, les membres du quatuor se sont démarqués au Garage du Curé.

Patrick Norman

Il y avait un surprenant public intergénérationnel devant le nid de castor pour vibrer au rythme de la guitare de Patrick Norman. Le chanteur est venu offrir son spectacle célébrant ses 50 ans de carrière et s’est avéré des plus rassembleurs en faisant chanter à sa suite les spectateurs avec ses grands classiques et reprises L’hirondelle, Johnny, La guitare de Jérémie, Mille après mille et, évidemment, Quand on est en amour. De beaux moments nostalgiques et émotifs pour plusieurs.