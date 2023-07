Les Alouettes se départissent d’un gros salarié

Les Alouettes de Montréal ont libéré le joueur de ligne défensive Nick Usher, dimanche.

• À lire aussi: Ayant subi une terrifiante blessure, Trevor Harris a été opéré

• À lire aussi: Au tour de Vernon Adams fils de tomber au combat

L’organisation en a fait l’annonce sur son compte Twitter. L’athlète de 28 ans est dorénavant libre de s’entendre avec n’importe quelle autre formation de la Ligue canadienne de football (LCF).

Nous avons libéré l’ailier défensif Nick Usher.

—

We have released defensive end Nick Usher. #Alouettes — Alouettes de Montréal (@MTLAlouettes) July 23, 2023

Usher s’était joint aux Moineaux en 2021, après avoir disputé deux saisons avec l’équipe d’Edmonton. En janvier 2022, il a paraphé un contrat de deux ans avec le club de la métropole québécoise. L’Américain était l’un des joueurs défensifs les mieux rémunérés à Montréal, lui qui devait mettre la main sur environ 155 000$ cette saison.

Il n’a cependant pas été capable de s’imposer comme une force de l’unité du coordonnateur Noel Thorpe. En cinq parties en 2023, Usher a été limité à cinq plaqués et un sac du quart.

En carrière dans la LCF, il a amassé 111 plaqués et 15 sacs du quart en 58 rencontres.

Shawn Lemon s’amènerait

PIerre-Paul Poulin / JdeM

Selon le site web 3DownNation, les Alouettes auraient embauché l’ailier défensif Shawn Lemon afin de remplacer Usher.

Le vétéran de 34 ans a amorcé l’année dans l’organisation des Lions de la Colombie-Britannique, mais a été libéré pendant le camp d’entraînement.

Lemon a porté les couleurs du club d’Edmonton (2012), des Stampeders de Calgary (2013-2014 et 2021-2022), du Rouge et Noir d’Ottawa (2015), des Argonauts de Toronto (2016-2019), ainsi que des Lions (2018-2019).

L’an dernier avec les Stampeders, il a récolté 29 plaqués et 13 sacs du quart, en plus de forcer cinq échappés. Ses performances lui ont valu d’être sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la LCF et de recevoir une nomination pour le titre de joueur par excellence en défense dans la section Ouest.