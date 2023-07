Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Cité Mémoire Charlevoix

Photo fournie par Cité Mémoire Charlevoix

Charlevoix

En cours

À la tombée de la nuit, Cité Mémoire Charlevoix retrace l’histoire de cette région à travers une œuvre monumentale sous forme de cinq projections lumineuses entre Pointe-au-Pic et le Complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Le jour, six circuits regroupent jusqu’à 70 points d’intérêt, dont certains en images et en réalité augmentée, le tout géolocalisé sur 2000 km2 de territoire et racontant 500 ans d’histoire. N’oubliez pas de télécharger l’application !

Annie Blanchard

Photo tirée du site sallealbertrousseau.com

Parc Roland-Beaudin

25 juillet, 20 h

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Maisonnette, au Nouveau-Brunswick, a sept albums à son actif et dévoile une personnalité artistique à la fois country, pop et rock qui fera vivre une panoplie d’émotions aux spectateurs réunis en plein air.

►Gratuit, ville.quebec.qc.ca/animee

Vacances de FLIP Fabrique

Photo Laurent Canniccioni

Agora du Port de Québec

Du 25 au 28 juillet, 20 h

FLIP Fabrique transporte les spectateurs dans la nostalgie des premières vacances loin des parents. La route en autobus, le dortoir à partager, les amis d’un été, l’eau froide du lac à 7 h du matin, l’odeur des feux de camp, le premier amour, les batailles d’oreillers et plein d’autres souvenirs raviveront ces moments inoubliables. Mise en scène de Maxime Perron.

►Gratuit, agora.portquebec.ca, flipfabrique.com

Rythmes et Papilles

Domaine Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

Dès le 28 juillet

Toutes les fins de semaine jusqu’au 20 août, le Domaine Sainte-Anne vibrera au son du microfestival Rythmes & Papilles, avec les spectacles de Shauit, Vaëlle, Osso Bukko Blues Band, Ken Presse, Beatsixtynine, Yelo Duo, Les 2 de Piques, Yannick Hamel, Laurence Doire, Gaston Giroux en duo, La Grand-Messe – Hommage aux Cowboys Fringants et plusieurs autres.

►Gratuit, rythmesetpapilles.com

King Melrose

Photo tirée du site web de l’artiste

Parc de la Commune

28 juillet, 19 h 30

L’auteur-compositeur-interprète qui est passé maître dans l’art de composer des chansons qu’on ne se lasse pas de fredonner sera de passage dans le Trait-Carré, à Charlesbourg, pour faire chanter les spectateurs qui profiteront d’une soirée musicale à l’extérieur.

►Gratuit, weekendstraitcarre.com

Marilyne Léonard

Photo tirée du site web felixleclerc.com Crédit Mia Kalille

Espace Félix-Leclerc, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

28 juillet, 20 h

Racontant des histoires personnelles dans son style teinté de désinvolture conjuguant chant et rap, l’autrice-compositrice-interprète à la voix agile et au phrasé singulier propose des chansons aux accents indie pop, apportant un soin particulier aux mélodies.

►30 $, felixleclerc.com

Festival d’opéra de Québec

Photo Jessica Latouche

Programmation en salle et à l’extérieur

Jusqu’au 2 août

La 12e édition du Festival d’opéra de Québec continue de faire rayonner l’opéra en français en présentant Roméo et Juliette (Grand Théâtre de Québec, 28 et 30 juillet, 1er août), Messe solennelle pour une pleine lune d’été (Palais Montcalm, 29 et 31 juillet, 2 août), La fille sans régiment (La Bordée, 26, 27 et 29 juillet) ainsi que des activités extérieures gratuites dans des lieux inusités et enchanteurs de Québec.

►Gratuit ou billet à partir de 49 $ (adulte), operadequebec.com

Le moulin clés en main

Moulin des Jésuites

Jusqu’au 3 septembre

L’exposition Le moulin clés en main invite les plus jeunes à s’intéresser à la riche histoire du Trait-Carré de Charlesbourg. À l’aide d’illustrations colorées, de cartes anciennes et d’objets interactifs, elle présente les familles qui ont habité les lieux, l’agriculture qu’on y a pratiquée, les commerces qui lui ont donné vie et bien plus encore.

►10 $ (13 ans et plus), 6 $ (de 5 à 12 ans), moulindesjesuites.org