Mieux protéger vos animaux dans votre auto

Les vacances de la construction sont imminentes et plusieurs partiront en voiture sur la route des vacances. Les animaux feront peut-être partie du voyage, et, si c’est le cas, sont-ils en sécurité dans la voiture ? Loin d’être certain...

Selon un sondage récent commandé par la compagnie d’assurance Allstate, près de la moitié des Canadiens (47 %) interrogés auraient admis ne pas attacher leurs animaux lorsqu’en voiture. Un répondant sur 5 (20 %) admet laisser ses animaux en liberté sur la banquette arrière alors que 6 % des répondants avouent qu’ils laissent leur animal assis sur leurs genoux pendant qu’ils conduisent.

Vacances ou pas, 38 % des personnes interrogées déclarent avoir l’intention d’emmener leur animal de compagnie pour un déplacement d’au moins une heure cet été. Ça fait beaucoup de monde à risque et en infraction.

La compagnie d’assurance a donc lancé une campagne pour rappeler à tous comment voyager en toute sécurité avec nos animaux. Pourquoi ? Tout d’abord, un animal libre dans l’automobile peut facilement être la cause d’un accident, car il nous distrait. Ensuite, les animaux de compagnie peuvent être pris par surprise lors de freinages brusques ou d’une manœuvre d’urgence et peuvent donc se blesser, parfois même gravement.

Non seulement les animaux peuvent se blesser, mais pire encore, ils peuvent blesser les autres passagers en se transformant en projectile lors d’un impact ! J’avais déjà mentionné lors d’une chronique antérieure que dans une voiture roulant à 55 km/h, un chien de 60 livres (27 kg) peut frapper le pare-brise, un siège ou un passager avec un impact correspondant à 1224 kg. C’est fou, non ?

Alstate amène un autre point pertinent : les animaux peuvent aussi constituer un danger pour les secouristes qui tentent d’aider les personnes présentes sur les lieux de l’accident. Imaginez un gros chien terrorisé qui grogne, montre les dents et qui menace de « mordre » tous ceux qui tentent d’approcher de son maître inconscient pour lui venir en aide...

Pas convaincu encore ? Selon l’article 442 du Code de la sécurité routière, il est interdit de conduire un véhicule routier quand un animal obstrue la vue du conducteur ou gêne sa conduite. La SAAQ vous rappelle gentiment ceci : « en cas d’infraction, vous risquez, outre un accident, une amende... »

Comment procéder

Voici quelques mesures de prévention à adopter en amenant Pitou ou Minou en automobile :

Installez votre animal dans une cage de transport solidement attachée avec une ceinture de sécurité.

Si ce n’est pas possible, attachez votre animal à l’aide d’un système d’attache approprié (harnais, ceinture de sécurité pour animaux, etc.).

Une autre solution alternative pour vous protéger serait d’installer un filet de sécurité ou une barrière entre vous et votre animal.

Évidemment, il faudra habituer votre animal progressivement à tout changement. On y va mollo pour l’habituer doucement, un petit tour à la fois.

De plus, deux autres règles de l’art devraient être respectées. Tout d’abord, ne laissez jamais un animal seul dans une voiture à l’arrêt quand il fait chaud et humide, ne serait-ce que pour quelques minutes. Des animaux sont morts ainsi de coups de chaleur.

Finalement, ne laissez pas votre chien sortir la tête de la fenêtre, car des blessures et incidents sont possibles. On laisse ouvert juste assez pour aérer et l’empêcher de sortir sa binette ou son torse de l’habitacle.

Sur ce, bonne route des vacances !