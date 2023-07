Mike Ward Sous écoute : l'humoriste ajoute le Centre Vidéotron à son tableau de chasse

Environ 2 millions d’auditeurs mensuels, un Centre Bell à pleine capacité, une tournée en Europe, podcast humoristique de l’année à plusieurs reprises au Gala des Oliviers, Mike Ward a ajouté le Centre Vidéotron à son tableau de chasse samedi soir alors que plus de 11 000 fidèles étaient présents pour l’enregistrement d’un épisode de Mike Ward Sous écoute.

C’est à la suite d’un montage vidéo repassant l’histoire du balado depuis sa création en 2011 que Mike Ward est entré par l’arrière de la salle sous une ovation montre à l’image d’un boxer.

Il est ensuite monté sur son ring sous les olé olé olé de la foule. Bière à la main et sourire aux lèvres il s’est installé sur son trône avant de prouver encore une fois à tout le monde qu’il est le roi des podcasts francophone.

Des invités de marque

C’est autour d’une table qu’il a reçu ses invités qui n’étaient toujours pas connus par le public avant d’entrer sur scène. Il a tout d’abord reçu son coanimateur Jean-Thomas Jobin à le rejoindre sur scène au grand plaisir du public tonitruant.

Présente à la télé, à la radio et pour ne pas dire un peu partout depuis quelques années, l’humoriste Christine Morency a suivi le bal, venant s’installer à la table vêtu d’une robe avec des «bouquets de pénis», à l’image de son style d’humour.

Bien connu dans le milieu de l’humour, le récipiendaire dans la catégorie Podcast humoristique sans script de l’année au Gala des Oliviers en 2021, Thomas Levac a également fait son entrée aux côté de Christine Morency.

Vaguant autour de la sexualité, l’autisme ainsi que d’autres thèmes assez crus, le quatuor aura su faire jaillir les rires en grande quantité chez les quelques 11 000 spectateurs qui en ont eu pour leur argent samedi soir.

Mike Ward a toutefois su éviter les débordements ou les sujets plus sensibles en menant la soirée d’une main de fer encore une fois, comme il le fait si bien depuis maintenant plus de 400 épisodes.

PASCAL HUOT/AGENCE QMI

L’alcool coule à flot

C’est toutefois l’alcool qui a été la plus grande vedette sur scène, donnant droits à quelques confessions ainsi que des moment cocasses rappelant la chute virale de Jean-Thomas Jobin au Centre Bell l’an dernier.

Cet anecdote a d’ailleurs été partie intégrale de la soirée. Ce dernier a alors lancé au public qu’il n’abuserait pas autant de l’alcool qui ne l’avait fait à Montréal.

Pour lui renvoyer l’appareil, le public s’est toutefois fait un malin à le huer à chaque fois qu’il prenait la parole, jusqu’à temps qu’il prenne un shooter.

Christine Morency s’est d’ailleurs gâtée enchainant les consommations les unes après les autres et demandant même à ce qu’on lui apporte la bouteille de rhum à la table.

Le public s’est lui aussi laissé aller en alcool, alors qu’il était presque rare d’apercevoir des spectateurs sans un verre à la main et si ce n’était pas le cas cela ne les auront surement pas empêchés de passer un beau moment.

Un membre du public a d’ailleurs vécu tout une expérience en ayant la chance de se faire inviter par Mike Ward à faire quelques minutes de stand up, un moment qu’il se rappellera sans doute pour le reste de sa vie.

La soirée s’est finalement terminée alors que l’humoriste s’est vu remettre la plaque de son record Guinness alors qu’il inscrivait son nom dans le livre des records il y a un an, pour le plus de billets vendus pour l’enregistrement d’un podcast. Le Centre Bell était alors plein a craqué pour cette soirée historique.

«Ça me touche tellement, ce soir on est un petit plus de 11 000 est seulement la troisième fois qu’un podcast est enregistré devant autant de personnes. Merci beaucoup», a lancé Mike Ward.

«J’ai commencé à faire de l’humour dans les années 90 et je ne pensais pas avoir une aussi longue carrière», a-t-il conclu vraisemblablement très heureux de la soirée.

Une foule bien réchauffée

Même si sa performance n'aura durée que quelques minutes, le jeune Étienne Moore qui fait actuellement sensation sur TikTok a reçu une bonne dose d'amour et de rire en levé de rideau, en enchainant quelques petites blagues.

Il a ensuite laissé sa place à Josiane Aubuchon une humoriste qui gagne certainement à être connue davantage. Celle qui a participé à la deuxième saison du Prochain stand-up a certainement été une belle révélation pour plusieurs dans l'amphitéâtre qui on passé un très bon moment en sa compagnie en écoutant ses anecdotes de vie hilarantes.

Les Denis Drolet ont finalement conlcu cette première partie de la meilleure manière qui soit. Lorsque les spectacteurs ont entendu retentir le fameux «Rince Crème» dans le Centre Vidéotron ils étaient déjà conquis. Ils ont eux aussi enchaîné en réalisant un épisode de leur balado, déjà bien connu et aimé par le public.

PASCAL HUOT/AGENCE QMI

Malgré quelques problèmes avec les écrans au-dessus de la scène nécessitant l'utilisation du jumbotron, la foule n'aurait pas pu être mieux réchauffée. Ce problème technique aura d'ailleurs permis à Josiane Aubuchon de gagner quelques minutes de plus sur scène en plus de gagner l'amour du public.