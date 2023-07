Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 24 juillet qui valent le détour.

Baseball : Reds de Cincinnati c. Brewers de Milwaukee

Les Reds de Cincinnati et un certain Elly De La Cruz débarquent à Milwaukee sur une séquence de cinq victoires consécutives, eux qui ont notamment balayé sur série de trois parties contre les Diamondbacks de l’Arizona. Pourtant, la formation de l’Ohio est négligée par les preneurs aux livres. Les Brewers ont quant à eux perdu deux de leurs trois derniers matchs.

Prédiction : Victoire des Reds – 2,05

Soccer : Argentine c. Italie

L’Argentine et l’Italie ont rendez-vous pour leur première rencontre de la Coupe du Monde de soccer féminine. Le club de l’Amérique du Sud a signé des gains de 3 à 0 et de 4 à 0 lors de ses dernières sorties et semble être en mission pour imiter la formation masculine de leur pays. De plus, les Argentines qu’une seule défaite en six parties jusqu’à maintenant en 2023 et il s’agissait d’un revers en tirs de barrage.

Prédiction : Victoire de l’Argentine – 4,75

Tennis : Gaël Monfils c. Thanasi Kokkinakis

Le Français Gaël Monfils n’est plus le joueur de tennis qu’il a déjà été, mais il demeure toujours aussi spectaculaire. N’ayant pas joué depuis son forfait au deuxième tour à Roland-Garros, le vétéran reprend le collier au tournoi d’Atlanta. Pour l’occasion, il se mesura à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Les deux hommes se sont affrontés une seule fois, soit en janvier 2022 à Adelaide. Monfils l’avait emporté en deux manches de 7-5 et 6-0.

Prédiction : Victoire de Gaël Monfils – 2,44